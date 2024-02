Fin de semana violento en el AMC

Cúcuta

Los ataques armados en Cúcuta y su Área Metropolitana parecen no dar tregua. En hechos aislados y que son materia de investigación, en menos de 24 horas, al menos dos personas perdieron la vida y otras dos más se encuentran en grave estado de salud.

El primer caso se registró este sábado en Chapinero, en Cúcuta, cuando Juan Moreno de 41 años, se encontraba desayunando afuera de su vivienda. Un hombre en motocicleta se le acercó, le preguntó por el alquiler de una habitación, teniendo respuesta negativa por parte de Moreno. Esta persona se fue y segundos más tarde, un segundo hombre se acerca y sin mediar palabra, le disparó, impactándolo en su cabeza, tórax y abdomen. La víctima, quien era comerciante, fue trasladada hasta un centro médico donde finalmente perdió la vida.

Horas más tarde se conoció de un segundo hecho violento registrado en la vía que comunica a Cúcuta con Puerto Santander. A un costado, fue hallado el cuerpo de un hombre con varios impactos de bala en su cabeza. La particular escena hacía recordar a quienes transitaban esta vía, los oscuros años del paramilitarismo. Al lugar no acudieron las autoridades para adelantar la inspección del cadáver. Personal de una funeraria se trasladaron y recogieron el cuerpo. Hasta el momento no se conoce la identidad de la víctima, quien vestía jean, camiseta color negro y tenía tatuajes en sus brazos.

Finalmente, a primeras horas de este domingo 25 de febrero, una mujer de 24 años y un hombre de 21, ingresaron a una clínica privada de la ciudad, con varias heridas. El reporte de las autoridades indica que el hombre presenta lesiones con objeto contundente en la parte izquierda de la cara y cráneo, mientras que la mujer presentó tres impactos por arma traumática en el antebrazo izquierdo. Los hechos tuvieron lugar en el barrio El Salado Parte Alta. Se pudo conocer que la pareja se encontraba afuera de una vivienda compartiendo cuando varios hombres los abordaron y golpearon. De momento no se conoce cuáles serían las causas de este ataque.