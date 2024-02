Domingo de entrada gratuita al Castillo de San Felipe de Barajas

Cartagena

Este domingo 25 de febrero de 2024, la Escuela Taller Cartagena de Indias invita a pasar un día especial de acceso gratuito al emblemático Castillo de San Felipe de Barajas, como parte de sus esfuerzos continuos para promover la apropiación social y conservación del patrimonio de la ciudad.

La jornada promete una experiencia enriquecedora con una emocionante programación artística y cultural ambientada en los Cabildos de Nación y Festivos, los cuales se realizaban en el marco de las fiestas de la Candelaria, participando en las procesiones del 2 de febrero.

Programación

Desde las 9 a.m. hasta las 11 a.m., los asistentes tendrán la oportunidad de participar en un taller de máscaras festivas, seguido de una presentación de la Comparsa Pregones, por parte de Expresiones de Colombia a las 11 a.m. La agenda continuará con un taller de percusión de Cabildos a las 2 p. m. Además, a las 4 p.m., se llevará a cabo la fascinante presentación del Cabildo Vivo de Torices.

La entrada gratuita está disponible para todos los ciudadanos colombianos, quienes podrán disfrutar de la jornada desde las 8 a.m. hasta las 5 p.m. presentando su cédula colombiana en la entrada del Castillo de San Felipe de Barajas.

”Nos alegra mucho dar esta noticia a los cartageneros y visitantes de toda Colombia, sabemos que los domingos de entrada gratis y su oferta cultural son actividades muy esperadas, por eso no se pueden perder esta oportunidad única de sumergirse en la rica historia y cultura de Cartagena, los esperamos para un día inolvidable en el Castillo de San Felipe de Barajas”, expresa Sandra Schmalbach, directora de la Escuela Taller Cartagena de Indias.