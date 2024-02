“No queremos el peaje”: Es el mensaje de las comunidades de El Playón al Invías

Bucaramanga

Las comunidades del municipio de El Playón se oponen a la puesta en funcionamiento del peaje de Río Blanco, que tiene 41 años de estar en la zona y el Invias, no ha invertido ni un solo peso para el desarrollo de la zona.

“Que le pague pieza “: Alcalde Jaime Andrés Beltrán

Piden que el peaje sea reubicado en otro lugar lejos del municipio.

Jorge Sierra, líder cívico, dijo que se llegó a uno acuerdos con el Invias, la Dirección Nacional d

Las comunidades del municipio de El Playón se oponen a la puesta en funcionamiento del peaje de Río Blanco. Piden la intervención del presidente Gustavo Petro. El paso de vehículos es normal por el sitio del Peaje. pic.twitter.com/aiJ3NEBCMX — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) February 24, 2024

e Peajes y el Ministerio de Transporte para reubicar el peaje de Río Blanco en el sector del municipio de Cachira, sobre la vía Bucaramanga al mar.

Dijo que estos acuerdos no se cumplieron y las comunidades no permitirán que les sigan tomando el pelo. Ahora esperan que el 6 de marzo se cumpla con lo pactado en las últimas horas.

El precio de la gasolina aumenta $97 pesos este 24 de febrero

Por su parte, el defensor del pueblo en Santander, Rodrigo González, señaló que estuvieron reunidos con las comunidades, al igual que voceros de la gobernación, alcaldía, personería y fuerza pública, con el fin de buscar acuerdos y acabar con el inconformismo de las comunidades.

Expresó el defensor que el próximo 6 de marzo Invías estará cumpliendo el compromiso con las comunidades.

Hoy se cumplen dos años del asesinato de la niña Nickol Valentina

La jornada de protesta de las comunidades terminó a la media noche del viernes.

El paso de vehículo es normal por el sitio del peaje, sin protestas.