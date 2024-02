Arroceros de El Zulia plantean nuevas alternativas de cultivos frente a crisis de siembra

Cúcuta

Hay preocupación por parte del sector arrocero en el municipio de El Zulia debido al congelamiento de la producción por falta de agua en el Distrito de Riego como medida para afrontar la temporada seca.

Esto ha llevado a que se plantee la necesidad de sembrar otros productos que de manera alterna sirvan de apoyo económico mientras se supera la crisis de la actividad principal.

“Estamos suspendidos, no hemos podido sembrar, tenemos lotes con hasta tres meses que no nos autorizan riego porque no hay agua, no hay de dónde sacar agua en el distrito para poder suplir las necesidades de todos los arroceros, por eso invito a buscar la posibilidad de estudiar un plan de choque para que exista una actividad económica diferente al arroz” aseguró Elkin Caballero, alcalde de El Zulia.

Afirma que hoy en día los arroceros están viviendo con lo mínimo, teniendo en cuenta las bajas ganancias que ha generado el sector.

“Los arroceros no es que tengan mayor ganancia, la ganancia puede estar en uno, dos o tres millones de pesos, porque el precio que está a $19,500 y los insumos un poco costosos, no da una ganancia mayor al 35% por hectárea, esto es semestral, esto deja una intranquilidad porque alguna persona que cortó en noviembre, llega febrero y van más de 3 meses sin sembrar, y estás familias de qué van a vivir, qué le van a echar a la olla, el arrocero no es que sea rico, trabajamos para subsistir” agregó el mandatario.

Piden a las autoridades departamentales apoyo al sector arrocero para iniciar con la implementación de estas nuevas alternativas de manera temporal.