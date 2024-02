Un nuevo robo en Bogotá, esta vez en el centro comercial Titán

La historia es de un joven de 20 años que denuncia un robo en uno de los baños de hombres del centro comercial Titán, en el noroccidente de la ciudad, donde fue abordado por un sujeto que lo intimidó y amenazó para que entregara sus pertenencias.

Celular, reloj, papeles, llaves y hasta la chaqueta le quitaron. El joven denuncia a Caracol Radio que tan pronto pudo reaccionar del shock que le generó la situación, salió corriendo a buscar al ladrón pero no tuvo suerte.

“Yo estaba en un shock completamente entonces no me pude mover, cogí mi maleta otra vez y salí corriendo para buscarlo, pero este baño tiene dos salidas entonces no tuve una posibilidad de poder coger al hombre” afirmó.

Minutos después, se dirige a buscar ayuda del personal del centro comercial: “esta persona de logística o de seguridad me dice que ya va a llamar al cuadrante y en ese momento de mi afán o de mi susto le digo que yo puedo encontrar mi teléfono desde una aplicación ya que es un iphone, entonces le dije que me iba a ir hacia la tienda ISHOP para ver si ellos me podían ayudar y me dijo que ya iba a llegar el cuadrante”.

Sin embargo, relata que no pudo buscar su celular en ese momento porque no tenía la contraseña requerida, y cuando llega el cuadrante dos policías se van a revisar las cámaras, y otros dos policías se quedan con él.

“De un momento a otro pues en mi afán de poder buscar el teléfono el cuadrante se dispersó al igual que seguridad como si no hubiera pasado nada en ningún momento, eso en parte me dio un poco de molestia”, y nunca tuvo respuestas de lo que había en las cámaras, por lo menos las que apuntan a las salidas del baño que son las que se pueden ver y después cuando él las pidió, le dijeron que solo se podían ver si había una denuncia en la Fiscalía, tramite que y realizó.

Según el denunciante, este no es el primer caso, “dentro de la ISHOP también estaba otra chica llorando porque le habían rapado su celular en el centro comercial igual y una familiar de esta muchacha indica que una persona que trabaja en Bella Piel, un chico, lo robaron de la misma manera en el baño de hombres del primer piso hace más o menos una semana, él generó la denuncia y aún así tampoco le dieron ninguna respuesta”.