Francisco Meza: “Lo que más queremos es que el Chino Sandoval esté con nosotros”

Deportivo Cali ha tenido un buen inicio de año en el fútbol colombiano. El conjunto vallecaucano se encuentra dentro del grupo de los ocho (séptimo con 11 puntos) y continúa dando la pelea para no descender a la segunda categoría. Por lo pronto, tanto en Liga como en la tabla del descenso está cumpliendo.

Uno de los responsables de este nuevo aire verdiblanco es Francisco Meza, quien llegó en este 2024 para reforzar la zaga defensiva de la institución. En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, el experimentado futbolista reconoció que el ambiente al interior del equipo es bastante bueno y el grupo está unido en torno a la idea de sacar al club de la crisis deportiva.

“Estoy contento, he estado preparándome bien, al igual que el equipo... El ambiente del equipo está bien, hemos sacado buenos resultados y esperemos ahora, que tenemos un compromiso difícil (ante Pasto), poder sacar una victoria y mantenernos arriba en la tabla, que es lo que queremos todos”, sentenció el jugador.

Asimismo, se refirió a la carga de partidos en el torneo local y optó por no dar una opinión respecto a las polémicas arbitrales que se han producido en las últimas semanas. Adicional a lo anterior, declaró que el grupo de futbolistas está esperando el regreso de Luis Sandoval, quien por lo pronto no ha regresado al primer equipo ante sus problemas contractuales, pero se mostró tranquilo en el frente de ataque por el buen momento que atraviesa Juan José Córdoba, actual goleador de la Liga.

El Deportivo Cali jugará este viernes frente al Deportivo Pasto en el Departamental Libertad, duelo válido por la octava jornada del campeonato.

Temporada 2024 del Cali

Gran carga de partidos

“Como todo jugador, uno siempre quiere jugar, pero también hay veces que necesita uno ese descanso para recuperar un poco las piernas. Hay algunos viajes que no son fáciles, pero hay que acomodarse. Nosotros ahora estamos acá en Pasto, jugamos, no podemos volver sino hasta el otro día. Como quieras es un desgaste. Uno siempre quiere estar en todos los partidos, tenemos una nómina muy amplia, todos los compañeros están a disposición, pero lo que nos gusta siempre es jugar, siempre jugar”.

Fallas arbitrales en contra

“Ese es un tema delicado por todas las consecuencias que a veces trae deportivamente y eso hay que cogerlo con pinzas. Uno a veces está lejos o se aparta de todas esas cosas, que le competen más al tema administrativo del club. Yo nunca en mi carrera he hablado de los árbitros, ni me gusta, no me gusta opinar del tema”.

Nómina con jóvenes y experimentados

“Estamos contentos por esta mezcla que tenemos acá en el equipo de juventud y experiencia. Tenemos jugadores jóvenes con experiencia y algunos que tienen una edad promedio muy buena. Creo que ha sido muy buena esta diversidad. Hemos estado apoyando a los jóvenes y ellos también a nosotros. Acá todos estamos tirando para el mismo lado, todos queremos seguir el mismo objetivo y sabemos que todos somos importantes. En lo personal estoy muy feliz y sé que mis compañeros también están felices de estar acá en esta gran institución. Ojalá podamos seguir haciendo las cosas bien y tratemos de mantener a este equipo en los primeros lugares, tratar de sacarlo de esta crisis”.

Situación en el frente de ataque

El grupo espera a Luis Sandoval

“El tema del Chino Sandoval es algo que todavía no se ha solucionado, algo que está ahí. Es un jugador importante para nosotros, pero también tenemos otros compañeros que vienen haciendo las cosas bien, queriendo ganarse su puesto. Esperemos a ver qué se puede solucionar al momento, pues es algo que todavía no está totalmente cerrado. En la interna de nosotros, lo que más queremos es que él también esté con nosotros. Esperemos estos días que se pueda tener algo con más claridad”.

Gran momento de Juan José Córdoba

“Tenemos al goleador del torneo en estos momentos y para nosotros eso es muy grato, nos hace sentir felices que un compañero de nosotros, y más con la edad de él, le esté aportando tanto al equipo. Es una gran persona, un gran muchacho, que la verdad tiene todas las condiciones para llegar muy lejos. Está enfocado, tratando día a día de trabajarse bien y partido tras partido está tratando de buscar su ritmo, su mejor nivel, su mejor versión y creo que va por buen camino”.