César Farías habló tras la caída: “Es más fácil pedir la salida mía que la de un jugador”

Sorpresa en la octava jornada del fútbol colombiano. La Equidad, único equipo invicto del campeonato local, se llevó una valiosa victoria de su visita al América de Cali, equipo que terminó con nueve hombres por las expulsiones de Jader Quiñones (55′) y Yojan Garcés (73′). El gol de la victoria capitalina lo terminó anotando Kevin Viveros a los 35 minutos de partido.

En la conferencia de prensa posterior al duelo, César Farías, entrenador del cuadro vallecaucano, se hizo responsable por la derrota, segunda en lo corrido del año oficiando como local, y defendió la actitud de sus jugadores, quienes a pesar de estar en desventaja numérica, siempre fueron “adelante”.

Asimismo valoró las virtudes del rival, especialmente en el primer tiempo, y advirtió que el resultado no se dio por la inclusión de un jugador u otro, sencillamente, en su opinión, uno de los equipos aprovechó la opción que tuvo. Eso sí, reconoció que no podía desesperarse con el resultado en contra, debido a que “si lo hacía nos metían cinco y eso no es lo que quiere el hincha”.

Finalmente, el entrenador venezolano sentenció que ya tiene una base para disputar la Liga, y la venidera Copa Sudamericana, pero el recambio en el banquillo es poco porque “hay lesionados, hay afectados de virus y hay jugadores cargados”.

Análisis del partido ante Equidad

La inclusión o no de un jugador no condiciona el resultado

“Nuestra decisión era que jugara Quiñones, pero no creo que eso haya afectado el resultado. La gran verdad es que el rival jugó un primer tiempo mejor que nosotros, que por primera vez nos vemos superados en un primer tiempo. El fútbol es claro en aspectos emocionales. Ellos (los futbolistas) merecen el apoyo, no es fácil jugar en una institución como esta en donde la gente quiere ganar. La verdad no me quería desesperar porque si lo hacía nos metían cinco goles y eso no es lo que quiere el hincha y mucho menos nosotros”.

Se hace responsable de la derrota

“Es más fácil pedir la salida mía que la de un jugador. La culpa no es que jugó un jugador u otro, no se dio el resultado. Con 9 el equipo fue adelante, nunca nos metimos atrás... Es culpa mía, pero estoy seguro de que mejoraremos”.

Hay aspectos positivos y negativos del partido

“El equipo no es mío, es del pueblo. La verdad no creo en las teorías exactas, soy un entrenador experimentado que tengo flexibilidad. No jugamos bien el primer tiempo, pero tuvimos un gran cierre de partido. Si hubiéramos estado con 11, quizás la historia sería diferente. Hay algo para que pueda estar con tranquilidad y es que el equipo genera. Para ganar también necesitamos la paciencia, porque el rival también hace sus cosas, en el primer tiempo nos desesperamos, pero en el segundo tiempo hubo madurez en ordenarse. Esto no es una cuestión de lo que quiere Farías, esto es de recurso humano y de sacarle el mayor provecho. Nos falta confianza porque no hemos logrado los resultados y eso es incómodo”.

Hay una base, pero no todos están disponibles

“Sí, la tengo, pero no tengo un plantel amplio. Hay lesionados, hay afectados de virus y hay jugadores cargados, porque si los pones en todos los partidos hay una lesión o bajo rendimiento. Estoy convencido de lo que hay que hacer y el plantel también, estoy seguro de que nos va a fortalecer. Nosotros ponemos a los que están mejor”.