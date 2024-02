‘Fabián Prado’: El extorsionista de disidencias FARC que abusa de menores que recluta

Bogotá D.C.

Caracol Radio tuvo acceso al prontuario criminal de uno de los disidentes FARC más temibles en el departamento de Caquetá. Se trata de alias ‘Fabián Prado’, el jefe de las finanzas criminales del frente ‘Rodrigo Cadete’ del Estado Mayor Central.

A sus 25 años, Prado se ha convertido en la pesadilla de comerciantes, ganaderos, transportadores y líderes sociales en los municipios de Florencia, La Montañita, Cartagena del Chairá, El Paujil, Puerto Rico y Doncello.

Las Fuerzas Militares han desplegado unidades de inteligencia y componentes del Gaula Militar para seguirle la pista a este delincuente. De hecho, este año se han lanzado cinco operaciones para capturarlo, pero se ha escapado. Sin embargo, sigue la cacería contra ese disidente FARC.

Incluso, en una de las ofensivas de las tropas en zona rural del municipio de San Vicente del Caguán, el cabecilla tuvo que abandonar a un perrito que le había regalado una de sus parejas sentimentales como mascota hace tres años.

Según las autoridades, Prado se moviliza en una moto de alto cilindraje sin placas con su pistola Taurus brasilera y un arma larga. Además, está rodeado por un anillo de seguridad, conformado por seis criminales, y un carro en donde transporta material de guerra e intendencia.

Ampliar

“Esta área es mía”

Caracol Radio tiene en su poder los audios que el disidente FARC le envió a una de sus víctimas de extorsión. Cualquier iniciativa productiva y comercial que tengan los empresarios o campesinos en la región, debe ser informada a este criminal para empezar con los pagos.

“Esa área me pertenece a mí, del frente ‘Rodrigo Cadete’. Entonces mi viejo, usted tiene que pagar esas finanzas es conmigo, con Fabián Prado. ¿Si me entiende? Antes estaba el camarada alias ‘Tornillo’, ahora soy yo el que está por estas áreas”, señaló el delincuente.

Prado no deja en paz a la víctima e insiste en una cita obligatoria en una zona rural del Caquetá para establecer la cuantía y de los pagos. Los hechos ocurrieron en enero pasado.

“Por ahí le voy a mandar una notificación escrita para que haga presencia. Usted sabe que gracias a esos aportes que nos dan, nos apoyan y subsistimos. La idea es dar la cara, cuadrar y solucionar”, indicó el criminal, quien enfatiza que el grupo es ‘socialista’. Las amenazas también van dirigidas a contratistas y transportadores.

“Todo el mundo me asiste”

Fabián Prado, además de manejar las finanzas criminales del Estado Mayor Central en el Caquetá, mantiene un control criminal sobre la población a través de amenazas y citaciones obligatorias a zonas rurales para infundir terror.

Según ha podido establecer Caracol Radio, este disidente FARC tiene amenazados a líderes de Juntas de Acción Comunal, comerciantes y transportadores para que le informen a su estructura criminal el movimiento o presencia de la Fuerza Pública en la región y de esta manera huir de las operaciones militares y no ser capturado.

“No es directiva, es barrio general. Todo el barrio me hace asistencia. ¿Listo? En excepción de los señores mayores de edad que ya no puedan ni andar o que estén enfermos. Las mujeres deben constatar que están enfermas o en estado en embarazo y a punto de dar a hijos. Los niños pequeños tampoco. De resto, todo el mundo me asiste”, amenazó el criminal en otro audio que conoció Caracol Radio dirigido a la comunidad caqueteña.

El disidente FARC no deja ninguna escapatoria a las familias. Prado advirtió que enviará a sus secuaces criminales para verificar que las personas asistan a las reuniones, de lo contrario, podrían acarrear consecuencias que llevarían a la muerte. “Yo voy a revisar todo y voy a averiguar. Yo voy a mandar gente a poner cuidado a ver quién viene y quién no”, concluyó.

Reclutamiento y abusos

Caracol Radio conoció que hay graves denuncias sobre abusos sexuales que estarían sufriendo los niños que fueron reclutados forzadamente por el frente ‘Rodrigo Cadete’ del Estado Mayor Central.

Las alarmas fueron encendidas por los padres de familia, quienes han manifestado su preocupación a las autoridades locales del Caquetá de que Fabián Prado recluta a sus hijos menores de edad para sus acciones criminales en la región.

Según las denuncias, este disidente FARC se estaría aprovechando sexualmente de ellos en las noches con la complicidad de sus hombres de seguridad, unos seis criminales que también se movilizan en motos de alto cilindraje y sin placas.