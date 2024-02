“Es ilegal”: abogados sobre pedido de Petro de implementar reforma a salud en EPS públicas

Caracol Radio habló con abogados constitucionalistas sobre el pedido del presidente Gustavo Petro de implementar el modelo de reforma de salud en las EPS publicas del país ¿podría ser legal o no?

La respuesta que nos dieron fue que no, no es legal implementar reformas que no hayan sido aprobadas por el Congreso de la República.

“Ciertamente el presidente Gustavo Petro no se ha percatado que para implementar las reformas que él propone necesita, necesita una ley de la República que no ha sido aprobada por el Congreso”, dijo el abogado Fabio Humar.

De otro lado, fue enfático el abogado Jairo Libreros en decir que ese pedido de Petro es ilegal e inconstitucional.

“Ese procedimiento es ilegal, las del régimen subsidiado padecen los mismos problemas técnicos y financieros que el gobierno nacional le reprocha sin claridad a las EPS del régimen contributivo. Ese doble estándar regulatorio rompe con el derecho a la competencia”, dijo.

Y por su parte, el abogado Santiago Tres Palacios señaló que no se puede entender esto como la implementación de una reforma que aún ni siquiera existe desde el punto de vista jurídico.

“Es decir, el presidente bajo ninguna circunstancia puede meterse con el modelo actual de intermediación de las EPS, no puede entrar a regular los asuntos propios de la ley, ni puede entrar a realizar funciones que únicamente le competen al legislador”, señaló.

Finalmente los abogados señalaron que este pedido puede declararse ilegal y puede ser objeto de varias demandas.