“Aquí se está jugando con candela”: presidente de la SAC sobre la Reforma Laboral

Ibagué

En medio de una disertación sobre la actualidad de políticas agrarias en Colombia en el marco del Agro Show Pajonales 2024 en Ibagué, el presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, lanzó fuertes cuestionamientos a la Reforma Laboral que plantea el Gobierno Nacional.

“Si la Reforma Laboral no está destinada primero a combatir la informalidad, segundo a generar incentivos para la generación de empleo formal, prácticamente no hace ningún sentido que el Congreso de la República apruebe eso”, sostuvo Bedoya.

Al igual mostró su preocupación por lo que será la posición de algunos partidos políticos frente al proyecto “Sabemos que hay bancadas o partidos políticos que están dando la pelea y eso es la democracia, pero nos preocupa mucho que algunas colectividades les vayan a torcer el pescuezo a punta de mermelada para votar una reforma que puede generar un problema muy serio para el mercado laboral colombiano”.

“Aquí se está jugando con candela, porque reformas laborales no se hacen todos los años, en la Comisión Séptima de la Cámara avanzaron a finales del año pasado con 18 artículos y queda lo más grueso”, manifestó el directivo gremial.

“Este ha sido el primer gobierno que realmente ha incorporado en un texto de reforma laboral algo relacionado con el contrato agropecuario”

Jorge Enrique Bedoya sostuvo también que se ha buscado una concertación de la Reforma Laboral en la Comisión de Políticas Salariales de la cual la SAC hace parte con otros cuatro gremios de la producción.

“Al final no hubo concertación, el gobierno porque tiene la autonomía se fue con su texto al Congreso de la República y en lo que hace referencia al sector agropecuario nosotros buscamos crear la figura del contrato agropecuario, que no es otra cosa, sino que se permita la contratación por el tiempo efectivamente laborado, con todas las garantías en materia de prestaciones sociales, eso ayudaría enormemente a reducir la tasa de informalidad laboral en el campo, pero el gobierno por la razón que sea no quiere, ahí tenemos una diferencia enorme con la ministra”, recalcó.

A la vez sostuvo que “Como está planteado no solamente no reconoce que en la ruralidad se requiere contratar por el tiempo efectivamente laborado, sino que le han colgado una serie de arandelas a ese texto de Reforma Laboral, que como lo hemos dicho públicamente, si la aprueba el Congreso así, ojo que va a ser peor el remedio de la enfermedad”.

El directivo gremial dijo que, en el tema de los derechos individuales y colectivos, no está de acuerdo con que se vaya a tumbar los pactos colectivos, pero si en que se fortalezca la posibilidad de sindicalizarse en el país respetando los acuerdos de la OIT y la Constitución.

“Es muy importante que levanten la voz y que digan que están pensando en cada Gobernación sobre esta Reforma Laboral, porque si sale bien van a quedar muy bien los que generan empleo en el Tolima, pero sale mal el enredo va a ser para todos, uno no puede jugar con esa escasísima disponibilidad de talento que tenemos en el sector agropecuario”, puntualizó.