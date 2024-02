100 millones de pesos para quien de información sobre los 13 fugados en Medellín

Se ofrece una recompensa de 100 millones de pesos para quien de información sobre el paradero de los 13 hombres que estarían relacionados con el asesinato de un policía. Esto después de que las autoridades reportaron que a las 12:20 de la madrugada, 13 personas detendias, huyeron del Centro de Traslado por Protección en el sector de Chagualo, cerca a la Minorista en Medellín. Se conoció que entre los detenidos y ahora prófugos de la justicia, habrían 8 venezolanos y 5 colombianos; y posterior a la fuga, atentaron contra 2 policías.

El general Rosemberg Novoa, de la Región 6 de la Policía, explicó que desde la parte de adentro, estos detenidos habrían empezado a amenazar a los policías que estarían en su custodia, pero que además, todo habría sido parte de un plan pues se tenía ayuda de otras personas del exterior: “Estas personas en la parte exterior los estaban aparentemente también esperando, donde con arma de fuego intimida a uno de los vigilantes de seguridad privada que se encuentra en la parte exterior. Se hurta un arma de fuego, emprenden la huida y en una reacción valerosa y de manera inmediata, la patrulla del cuadrante atiende el llamado que se había hecho con anterioridad con la central de radio. Es así donde llegan a donde están estos delincuentes y sin mediar palabra hacen uso de armas de fuego contra los uniformados”.

Alrededor de las 3 de la mañana, falleció el Intendente, Denis Morales por la gravedad de sus heridas y Diego Armando Burbano aún permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Por otra parte, las autoridades informaron que hay más de 100 uniformados de la Policía en operativos de búsqueda de las 13 personas que se fugaron en la madrugada; para que el caso no quede en la impunidad.

“Aquí vamos en equipo todos contra esos criminales, nos duele y no vamos a descansar hasta recapturarlos. Ya comenzó la operatividad contra esta gente y como he dicho yo, vamos con toda contra ellos. No fue un simple amotinamiento, fue una fuga de 13 personas programada con ayuda desde el exterior en términos del Centro Privativo de la Libertad, donde habían personas a las afueras del centro, justamente también colaborando con la fuga”, indicó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Entre estas personas estarían Alias el Verde, El Enano, El Canguro y El Ciego y otros delincuentes ya identificados por la Policía. Sin embargo, aún estarían realizándose las investigaciones pertinentes para esclarecer los detalles de los hechos.

“De las 13 personas que se fugaron, ocho estaban recluidos por los delitos de hurto, dos por concierto para delinquir, otros dos por intimidación y falsedad marcaria, y uno más por el que hace referencia de acceso carnal abusivo con persona incapaz de resistir”, afirmó el General Rosemberg Novoa, de la Región 6 de la Policía”.

Hasta ahora no se ha podido realizar ninguna recaptura por lo que se pidió ayuda a la ciudadanía para dar con el paradero de los individuos. Para esto se ofreció una recompensa de 100 millones de pesos.