Risaralda devolverá al Gobierno Nacional los recursos del Hospital de Alta Complejidad

Pereira

Así lo confirmó el gobernador de Risaralda Juan Diego Patiño, luego de la reunión sostenida en la mesa técnica del proyecto de la que hacen parte delegados de los ministerios de Salud y Hacienda, Procuraduría, Contraloría y la gerencia del proyecto.

Argumentó el mandatario que devolverán los 152 mil millones de pesos que permanecen en la fiducia para que sean manejados por el Gobierno Nacional, mientras se hace el cierre financiero de la segunda fase de la obra que estaría listo en tres meses aproximadamente.

Sin embargo, la devolución del dinero no significa que el Hospital de Alta Complejidad no se construya; por el contrario, se dejó claridad en esta reunión que el ente central aportará los recursos que hacen falta para ejecutar la obra en su diferentes etapas, por lo que no se descarta que una vez presentado el cierre financiero se destinen 552 mil millones de pesos para ejecutar la construcción.

“Esperamos en los próximos dos o tres meses tener el cierre financiero de la segunda fase del hospital de Alta Complejidad, para ejecutar los recursos que el Gobierno Nacional tiene aforados para esta importante obra. Estamos ya a puertas, en las mesas técnicas de trabajo con el Ministerio de Salud, con la Procuraduría y la Contraloría, de destrabar el proyecto y poder sacar adelante la segunda fase. Los recursos para el hospital están asegurados vía Conpes y Plan Nacional de Desarrollo”, aseguró Patiño Ochoa.

Anunció el gobernador, que se vienen adelantando trámites para reprogramar las vigencias futuras del proyecto lo que permitiría que a finales de este 2024, el Gobierno gire la totalidad de los recursos para construir el hospital de cuarto nivel que tanto necesita la región cafetera y en el que se beneficiarán más de tres millones de ciudadanos.

En medio de la viabilidad del proyecto y el cierre financiero, se confirmó que la Gobernación de Risaralda en conjunto con el bloque parlamentario del departamento, están gestionando recursos para la construcción de los accesos viales al centro médico por una disposición del Ministerio de Salud, que estableció como requerimiento garantizar el ingreso fácil y rápido a la obra, una vez esté culminada.