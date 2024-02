Juegos Panamericanos: así se defendió el Gobierno en debate de moción de censura

Colombia

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, fue el encargado de asumir la vocería del Gobierno en el debate de moción de censura que se adelantó contra la ya exministra del deporte, Astrid Rodríguez, por la pérdida de los Juegos Panamericanos.

Aseguró que el Gobierno de Gustavo Petro sí tenía la intención de adelantar el certamen deportivo y que incluso este tema se incluyó dentro del Presupuesto General de la Nación.

“El señor presidente da la instrucción, nos consta a quienes asistimos al Consejo de Ministros, en seguir con los Juegos Panamericanos. Aquí se ha querido vender una novela que yo particularmente no acepto y es que no se hacen Juegos Panamericanos por una malquerencia política”.

Y agregó: “todos quisiéramos ver a nuestros deportistas triunfar en Barranquilla, pero si no participan ahí, participarán en algún lado más y continuará el ciclo olímpico”.

Velasco reconoció que se cometieron errores que empezaron desde la administración del expresidente Iván Duque, hasta el actual.

“Sería mejor que estuviésemos en la senda de la organización de los Panamericanos, claro que sí, y si hoy no estamos en la recta final de la organización de los Panamericanos es porque pasaron cosas que ahora contaré, y eso tiene un efecto político y creo que el efecto político se ha dado, no sólo es este debate, es la renuncia de una ministra de Estado. Es un efecto político, ¿cómo lo puedo esconder?, no lo puedo esconder”, aseguró Velasco.

El jefe de la cartera política señaló que pese a que la responsabilidad frente a la pérdida de los Juegos Panamericanos pudo haber sido de otros funcionarios, Astrid Rodríguez con su renuncia asumió el costo político.

“Ella con una dignidad, que otros no han tenido, dijo ‘doy un paso al costado’ y es probable que ella misma no sea la responsable personal de que hoy no estemos organizando los juegos, es probable que sean algunos funcionarios de su ministerio o de otro ministerio, sin embargo, Astrid, con una gran dignidad ha dado un paso al lado”.

Añadió que: “Panam Sports no es un negocio de caridad, es un negocio y por mantener ese negocio debemos pagarles a ellos 10 millones de dólares, pero además asegurarles que 350 de sus invitados serán atendidos en hoteles 5 estrellas, tiquetes hacia Colombia, ósea una inversión grande, es un negocio. ¿Colombia se metió en ese negocio?, sí se metió y qué esperaba Colombia, seamos francos: vitrina, me parece que es un ejercicio legítimo, una vitrina ¿para quién? para Colombia, para el Caribe y para Barranquilla”.