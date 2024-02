Comerciante pierde la visión en un ojo tras ataque con ácido en Cartagena

Con quemaduras en sus brazos, oreja y sin visión en el ojo derecho se encuentra Osman Enrique Valdés, un comerciante que fue atacado con ácido mientras se encontraba en una tienda en el barrio Los Almendros en Cartagena.

Según contó a Caracol Radio, una persona que se movilizaba en una motocicleta se bajó y, sin mediar palabra, le arrojó la sustancia.

“Yo me bajé del carro y fui a la tienda a comprar unas cosas para la casa, cuando, de repente, siento una sombra detrás, volteo y un hombre me tira el ácido a la cara. Los vecinos me auxiliaron llevándome a la Mega Urgencia Blas de Lezo, de ahí paso a Serena del Mar y posteriormente a la Clínica Oftalmológica, donde me encontraron la retina del ojo derecho totalmente destruida y la córnea”, dijo.

Indicó que ha habido ausencia de las autoridades en este caso porque, después de ocho días, no hay un reporte oficial por parte de ellos. “Ya está la demanda puesta en la Fiscalía, pero no han dicho nada, no me han visitado ni llamado. Yo necesito saber por qué me pasó eso porque no soy una persona de problemas y desconozco quién pudo haber sido”, manifestó.

Valdés es propietario de un taller en la ciudad y no reside todo el tiempo en Cartagena, pues tiene nacionalidad estadounidense, por lo que viaja constantemente.

“Después de esto voy a tener que radicarme en Estados Unidos porque aquí no hay justicia y me da miedo que vuelvan a tomar represalias en mi contra. El llamado a las autoridades es que, por favor, agilicen el caso, entrevisten a los testigos y traten de esclarecer esto lo más pronto posible”, afirmó.