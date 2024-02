Se radicó proyecto de ley que permitiría flexibilizar el porte de armas en el país

Nacional

La inseguridad en el país ha aumentado exponencialmente con denuncias diarias por presuntos asaltos en las calles, robos a restaurantes, etc. El representante del partido conservador, Juan Carlos Wills, afirmó que “Al Estado le quedó grande proteger a los colombianos”, lo que lo llevó a radicar un proyecto de ley en el que se limite el actual decreto presidencial del porte de armas.

“Están tranquilos los ladrones porque saben que la gente no está armada, que no hay forma de que los ataquen a ellos, no hay un mensaje persuasivo para que no lleguen a robar a todos los lugares”, señaló Wills.

Este proyecto de ley buscará, según expresa el congresista, actualizar los registros y permisos para el control al porte de armas de fuego, en pro de la legítima defensa y que sólo se promueva el decreto actual frente índices altos de violencia e inseguridad.

Frente a la regularización de armas, se asegura que habrá unos requisitos y una reglamentación específica a partir de distintos estudios de seguridad.

“Indumil y el Departamento de Control de Armas estudian el grado de vulnerabilidad de la persona, de inseguridad que pueda estar viviendo. Se hacen exámenes psicológicos y psicotécnicos dónde se les exige unos requisitos mínimos, por supuesto, manejo de armas, para poder portarlas”, concluye el congresista.