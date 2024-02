“Los Juegos Intercolegiados están en riesgo”: alertó el senador David Luna

Colombia

En medio de un debate de control político el sobre la pérdida de los Juegos Panamericanos, el senador de Cambio Radical, David Luna, alertó que los Juego Intercolegiados y los Nacionales estarían en riesgo.

“Los Juegos Intercolegiados y los Nacionales están en riesgo y no lo digo yo, me lo respondió la ministra saliente, que señaló que no se realizaron las fases regionales y nacionales y la fase final nacional, alegando situaciones técnicas y administrativas. Ya a el Caribe, a todo el Caribe, le dieron semejante Gobierno, a esos deportistas también, ahora no permitamos que le pase pase lo mismo a los deportistas que participan en el ejercicio Intercolegiado”, asesor Luna.

El congresista de Cambio Radical señaló que no puede volver a ocurrir lo sucedido con la pérdida de los Juegos Panamericanos, en los cuales señaló se afectó a los deportistas y a la Costa Caribe.

Añadió que: “Los juegos de este año van mal, a la fecha no se ha dado inicio del proceso de selección logístico, me dice la ministra y ya estamos a 21 de febrero, y el poder es para gobernar y para hacer cambios efectivos en los derechos, para hacer crear y para mover la economía”.

Luna manifestó, previo al debate, “que La negligencia e inoperancia de este Gobierno debe ser censurada”.