Más de 200 mujeres no tienen agua en la cárcel Pedregal de Medellín

Medellín, Antioquia

Dora Osorio, interna del pabellón 13 de mujeres de la cárcel Pedregal, occidente de Medellín, contactó a Caracol Radio para denunciar la situación de más de 200 internas que como ella no tienen agua para atender sus necesidades básicas. Reportan que en los pabellones exclusivos para hombres hay agua con normalidad.

Además, agregan que 10 mujeres recluidas están enfermas producto de la calidad del agua que llega normalmente al pabellón femenino.

Esto dijo Dora Osorio de la situación con el preciado liquido dentro del pabellón de mujeres en el Pedregal: “Cuando ya nos abrieron nosotros ya no teníamos agua, no pudimos avanzar a recoger agüita, no tenemos agua, estamos todo el día y supuestamente hoy también y mañana. En cada tramo hay tres baños sanitarios, de esas tres baterías sanitarias en la parte de abajo solamente hay habilitadas dos; de arriba hay dos baterías solamente también porque están dañadas. Ya se imaginará usted el desastre, eso está lleno de heces, propiciando enfermedades a cualquier cantidad”.

A pesar de que las autoridades carcelarias han proporcionado baldes y botellas de agua, informa la reclusa que las unidades sanitarias están sucias y algunas no sirven, lo que se vuelve caldo de cultivo propicio para enfermedades.

“Mi pregunta aquí es por qué en los otros patios hay agua, en los pabellones de los hombres hay agua. Solamente aquí en este pabellón nosotros no tenemos agua y de pronto habrá otros pabellones que también los han dejado sin agua. No es justo, no me parece correcto. El agua es un líquido vital que no le puede faltar a ningún ser humano por más errores que haya cometido en su vida”.

Finalmente, Osorio pidió dignidad para las personas privadas de la libertad en lo que calificó como una “tortura” el hecho de no tener agua para sus necesidades. Ella y las reclusas esperan una reacción inmediata de las autoridades para revertir la situación que viven con la ausencia del preciado líquido.