Segundo debate de Reforma Pensional se agendaría la última semana de febrero, anuncia Name

Congreso

Ante el reclamo que, en medio de la primera sesión plenaria de este periodo legislativo, hizo el senador Inti Asprilla sobre el no agendamiento de la Reforma Pensional para su segundo debate, el presidente de la corporación, el senador Iván Name, explicó que se debe a que los ponentes están ultimando detalles sobre las ponencias del proyecto y no a que se esté engavetando la iniciativa.

“Con la Reforma Pensional lo que hemos tratado de hacer es de que no se hunda. Contra el pronóstico de tantos que quisieran ver incendiado el país, el Senado da un ejemplo en la búsqueda de las coincidencias del interés nacional”, empezó diciendo el senador Name.

Name explicó que “las ponentes Norma Hurtado y Lorena Ríos me han pedido que demos una semana más a sus aproximaciones. Lo veo perfectamente probable (…) un plazo de unos días de esta semana que entra, para entrar de lleno a anunciar e irnos a la discusión con lo que ya quede definitivamente”.

Para el senador del Partido Verde este es “un nuevo esfuerzo, estamos tratando de que la Pensional, que está muy cercana realmente a aproximar una decisión favorable, que salga adelante y no que vaya a perecer”.

Al respecto la senadora de Colombia Justa y Libres, Lorena Ríos, que lidera la ponencia negativa de la reforma, señaló que “hay unas inconsistencias todavía de una información oficial por parte de MinHacienda. Esta semana la tomamos nosotros, los tres ponentes, para sentarnos con algunos otros senadores a verificar cada información, para la discusión que vamos a sustentar la semana del 26 de febrero”.

La iniciativa, en efecto, está a la espera de ser agendado para su segundo debate en la Plenaria del Senado. Si allí se aprueba, debería superar sus dos debates adicionales ante la Comisión Séptima y la plenaria de la Cámara, antes del 20 de junio, para que se convierta en una realidad.