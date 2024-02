Caso Gnecco: Fiscalía indaga a José Manuel Gnecco por presunta compra de testigos

JUDICIAL

Caracol Radio conoció que José Manuel Gnecco, acusado por el asesinato de su esposa María Mercedes Gnecco, fue denunciado ante la Fiscalía por presuntamente tratar de sobornar a un preso para que le sirviera de falso testigo.

Dos presos que están recluidos en la cárcel de San Andrés, por tráfico y porte de armas, también fueron investigados por una denuncia que interpuso José Manuel Gnecco.

A finales de mayo de 2023 se conoció que la defensa del presunto asesino de María Mercedes Gnneco, presentó como prueba sobreviniente un informe de la SIJIN con el que indicó que el arma homicida fue hallada en manos de dos jóvenes que hacen parte de una banda delictiva de la isla que se denomina “Los Pussey”.

Aunque esa teoría ya fue descartada por la Fiscalía, José Manuel Gnecco activó una acción penal.

En el marco de ese proceso, la Fiscalía escuchó en interrogatorio a uno de los implicados y el procesado denunció, que José Manuel Gnecco, al parecer, lo ha buscado para sobornarlo y comprarlo como falso testigo.

El procesado dice que, José Manuel Gnneco, en al menos tres ocasiones lo habría tratado de sobornar y en uno de esos intentos le ofreció $5 millones.

También denunció que José Manuel Gnecco, lo tiene vigilado, al parecer con la complicidad de la guardia del INPEC. Gnneco supo que el hoy detenido iba a ser interrogado por la Fiscalía.

Este joven también le dijo a la Fiscalía, que, la anterior defensa de José Manuel Gnecco se hizo pasar por agentes de Interpol

“No, me miraban feo, yo los miraba más feo. Supuestamente, eran de la interpol y aquí me vengo a enterar de que eran parte del señor Gnecco, y aquí me mintieron, que eran de la interpol de Bogotá, dijeron un poco de embuste como les dije, me bajaron fue obligado”, Reiteró ante la Fiscalía

Caracol Radio, supo que, sobre el informe balístico que elaboró la DIJIN hay una indagación en curso. También conocimos que, la Fiscalía ya está investigando la presunta compra de testigos, precisamente en el juicio que se adelanta contra José Manuel Gnecco, la jueza negó la admisión de ese testigo que hoy denuncia, pero la defensa apeló y desde septiembre de 2023, el Tribunal de San Andrés no ha resuelto esa apelación.

Para el 13 de marzo a las 10:30 am se citó a audiencia en la cual al defensa de José Manuel Gnecco solicitará la libertad por vencimiento de términos.