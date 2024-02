Rodrigo Contreras: Al inicio no creían que pudiéramos ganar, Nairo fue el único que creyó

El Tour Colombia 2.1 2024 llegó a su fin y Rodrigo Contreras fue el gran vencedor de la primera competencia ciclística realizada en el año. El ciclista del equipo NU Colombia se llevó el trofeo, superando a Richard Carapaz por seis segundos en la clasificación.

En conversación con el programa Deportes Caracol Domingo, el periodista Fernando Calle “Piolín” tuvo la oportunidad de compartir un rápido diálogo con Contreras, que no dudo en atender al corresponsal. “Llevamos trabajando no solo meses, sino muchos años buscando la victoria en la vuelta a Colombia, en el Clásico RCN, y hoy pudimos ganar el Tour Colombia, una de las carreras más importantes aquí en el ciclismo nacional, incluso de América. Y pudimos ganarle a Carapaz, a Rigo, a Egan a Nairo, a Esteban Chávez, a todos. La verdad estoy muy emocionado”.

El oriundo de Villapinzón, Cundinamarca, confesó que tuvo momentos sensibles de la competencia, en los que su equipo lo respaldó sin ningún inconveniente. “Me siento muy emotivo y la verdad llego un momento en que el equipo estuvo trabajando fuerte, y pensaba que no tengo que desfallecer. Tengo que sacar de donde sea para poder ganar. En el Alto de Patios, Carapaz atacó muy fuerte, pero no me desesperé, y gracias a Daniel Méndez pudimos conectar. Ya después me llené de mucho más valor y dije aquí ya no me gana la carrera por nada del mundo”.

“De pronto al inicio no creían que pudiéramos ganar. Nairo fue el único que dijo que ojo con ese equipo que puede ganar, desde el ataque de Santa Rosa que propusimos. Y vea, aquí estamos ganadores para que merezcamos un poco más de, digamos de respeto y ahí hoy lo conseguimos, trabajamos con creces, y vamos creciendo”, confesó Contreras. El pedalista se convierte campeón con el equipo revelación de la competencia, NU Colombia, que debutó en el mundo del ciclismo como patrocinador principal.

Por último, Contreras hizo un llamado para las empresas privadas y a los patrocinadores a unirse y apoyar el deporte de las bielas, que ha demostrado ser el número uno de Colombia. “Tuvimos dos o tres años poco con un declive, y quiero llamar, hacer una invitación a las empresas que sientan, que quieran llegar al ciclismo, que se vinculen, que no tengan miedo, porque el ciclismo llega a la gente que siente la emoción de todos estos grandes deportistas a en el ciclismo nacional e internacional”.