Ya está todo listo para la cubre de alcaldes en Chiquinquirá

Tunja

Más de 500 personas estarán presentes este 15 y 16 de febrero en la Capital Religiosa de Colombia con motivo de la primera cumbre de alcaldes y alcaldesas que fue convocada por el gobernador de Boyacá Carlos Andrés Amaya Rodríguez y la cual se cumplirá en las instalaciones de la Caja de Compensación Familiar de Boyacá, Comfaboy.

Los trabajos que se llevarán a cabo durante este encuentro se dividirán en dos jornadas, este jueves se contará con la participación de representantes de entidades del Gobierno Nacional y organizaciones que contribuirán con la creación del Plan de Desarrollo para el departamento.

“Los alcaldes van a tener una jornada muy productiva, dos días de trabajo, el primer día vamos a tener la participación de varios representantes de entidades del Gobierno Nacional, así como de algunas organizaciones que no necesariamente hacen parte del Gobierno, pero sí son de relevancia para lo que se viene en la labor de los alcaldes para los próximos cuatro años, eso va a ser muy importante. Y el viernes vamos a hacer una jornada de labores con los 123 alcaldes para trabajar en torno a la estrategia de territorialización de los OES en Colombia. Esto es muy importante porque la idea es que Boyacá sea pionero en la territorialización de la agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible”, aseguró Jairo Neira Sánchez, secretario de Planeación de Boyacá.

El secretario indicó que esta cumbre también servirá para crear la base que hará parte del Plan de Desarrollo 2024-2027.

“En conjunto con los alcaldes vamos a crear esa base que va a ser incluida en el Plan de Desarrollo y que va a ser el derrotero o el norte en torno a cómo durante estos próximos cuatro años vamos a territorializar los OES en Colombia con apuestas concretas, resultados concretos, indicadores, seguimiento, en fin, toda una estrategia rigurosa y armónica para que realmente la agenda 2030 y los OES sean una realidad en Boyacá. Es por esto, que todos los mandatarios tienen que estar conectados con lo que se va a hacer porque estamos trabajando a nivel nacional, nivel departamental y a nivel municipal y es muy importante que todos nos sentemos a trabajar en equipo puesto que de esa forma podemos lograr resultados realmente transformadores, de lo contrario vamos a seguir trabajando en islas y eso no le conviene ni a la nación, ni al departamento, ni a los municipios, entonces el ambiente ahora es muy bueno realmente la recepción es muy buena por parte de los alcaldes y esperamos contar con esa misma actitud y esa misma recepción en los dos días de trabajo que vamos a tener con ellos en Chiquinquirá”, agregó Neira Sánchez.

Por último, el secretario de Planeación señaló que se está trabajando en la creación de un Plan de Desarrollo innovador y que servirá para trabajar en conjunto en todos los aspectos.

“Este será un Plan de Desarrollo con varias innovaciones, vamos a tener una unidad de cumplimiento para metas transformadoras, vamos a tener un capítulo especial para OES, un capítulo especial para convergencia regional, tienen varios aspectos innovadores y en la estructura, lo que pensamos es un Plan de Desarrollo que no sea sectorial, eso quiere decir que no vamos a hacer que los sectores trabajen por su por su lado sino que tenemos un plan sistémico, eso quiere decir que los diferentes sectores confluimos en torno al cumplimiento de unas mismas metas, compartimos metas de resultado, eso implica que eh trabajamos en conjunto y que no trabajamos por nuestra parte y que realmente nos obligamos nosotros mismos a trabajar en equipo y a trabajar coordinados”, enfatizó Neira.