Mujer denuncia que fue acosada por conductor de un carro mientras hacia deporte, Armenia

Armenia

Una mujer denunció en redes sociales que fue víctima de acoso sexual en Armenia.

Según el relato de la mujer, los hechos de presentaron en la mañana del lunes 12 de febrero, cuando ella como de costumbre sale a caminar en las mañanas muy temprano y como salió tarde cambió la ruta y se fue por la avenida 14 de octubre o conocida como de los camellos al sur de Armenia, Quindío , y señala “me percato que desde el semáforo del Nuevo Armenia me sigue un auto y luego se adelanta y vuelve y para como en tres ocasiones y veo que el hombre se está masturbando lo enfrento y se va”

La mujer señala en la denuncia que hizo esta publicación para que tengan cuidado ya que hoy le paso a ella y mañana le puede pasar a una de sus hijas o hermanas.

Fernanda Baquero es la mujer que publicó el video en redes sociales y habló con Caracol Radio Armenia sobre el acoso del que fue víctima.

Relato de mujer acosada

Como de costumbre salgo a caminar, tomé una ruta que nunca había tomado en mi vida, que es del desde el nuevo Armenia hasta Los Naranjos al sur de Armenia, decidir caminando hacia allá cuando me percató en el semáforo del nuevo Armenia que me seguía un carro gris. Bueno, pensé que de pronto estaba pasando, pero entonces siempre se adelantaba y cuando yo iba pasando por el carro él volvía arrancar, yo pensé en algún momento me podían robar el teléfono o las pertenencias, entonces decidí cortar el teléfono, porque en ese momento lo llevaba en la mano cuando me percató cuando paró la tercera vez que el hombre mientras me miraba, se estaba masturbando, entonces me dio muchísimo susto en el momento pensé pasarme de cera. Yo dije, no, así me pasó a ser igual me va a seguir y me va a seguir viendo entonces lo hace ir haciendo entonces decidí coger el teléfono y grabar ya que iba hablando con una amiga y en el momento le conté me está pasando esto y estoy haciendo como la fuerza. Bueno, por favor, graba para que tengas pruebas porque si no nadie te va a creer.

No sintió miedo en ese momento

Sí, pero en el momento no, no pensé en eso del susto reaccione como como no me va a pasar nada, va a salir todo bien, yo seguí caminando por el mismo sector y no lo volví a ver no lo volví a ver yo sé que caminando pues ya devolviéndome hacia mi casa, pero igual yo era con el miedo siempre miraba hacia atrás como ojalá, no, no, no se vaya a devolver y me vaya a hacer algo porque lo hice porque lo grabé

Subir el video al Facebook

Tuve miedo luego claro, claro además de publicarlo en las redes, que, pues no solamente es grabarlo, sino luego subirlo a una red en el que el video se viralizó, sí, pues cuando lo hice y ya comencé a recibir mensajes unos buenos unos malos como los malos como bueno y usted porque va vestida hacia caminar usted lo provocó él no tiene la culpa, qué tal.

¿En redes sociales aparecen otras víctimas de acoso al parecer del mismo conductor?

Sí, algunas niñas me escribieron y hoy nosotros lo vimos por el Granada nosotros lo vimos también por el nuevo Armenia, pero la verdad nos dio miedo, me contaban unas niñas de un colegio que son menores de edad que ellas no sabían que hacer que iban tres niñas y el hombre hizo lo mismo delante de ellas.

¿Va a denunciar?

Sí claro que sí lo voy a denunciar por qué porque me da miedo sé qué bueno muchísima gente también me escribía como usted no sabe con quién se metió no sé qué no sé cuántas, me decían como que él había sido militar que yo me la había tirado en la vida a un hombre que yo no tenía por qué haber hecho eso entonces, pues por ese tipo de cosas lo voy a hacer y además porque si no lo hago el volverá hacerlo como lo había hecho antes, entonces la idea es que no lo vuelva a hacer así sea por pena que no lo vuelva a hacer.

Fernanda manifestó que “nunca me había tocado a mí siempre lo había visto por redes y es muy diferente cuando uno lo ve por redes a cuando le toca que vivirlo”

Invitación a denunciar

Pues que no nos quedemos calladas, aunque en una situación de estas, que cojamos el teléfono es lo más fácil coger el teléfono y grabar para que nos pueda creer, pues decimos cosas en la casa o en algún lugar y no dicen exageradas, es una estupidez, no pasa nada, pero ya tenemos que tener alguna prueba para que nos puedan creer. Pero para que lo denunciemos no nos quedemos callados, ante nada.

