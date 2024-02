Daniela Garavito, ilusionada con Millonarios: “Queremos ser campeonas”

Daniela Garavito es uno de los nombres estelares de Millonarios para asumir la temporada 2024 en la Liga femenina, la cual estará empezando el próximo viernes, precisamente con el juego entre las azules y el Medellín en el estadio El Campín (3:30PM).

En la rueda de prensa de presentación del equipo, la jugadora de 18 años, con proceso en las Selecciones Colombia Sub-17, Sub-20 y mayores, habló de la ilusión de conseguir la primera estrella para el club en la categoría y los motivos que la inspiraron para volver.

Sus sensaciones

“Realmente estoy muy feliz, muy contenta de volver a esta linda institución. Me abrió las puertas en mi primer año que debuté como profesional y estoy muy contenta con el grupo humano que tenemos acá, contenta con el cuerpo técnico, con mis compañeras que entregan el 100 en cada entrenamiento y yo sé que eso de una u otra manera le aporta mucho a mi carrera”.

¿En qué ha cambiado desde su partida de Millonarios?

“En todo, mentalidad, físicamente, muchas cosas. También todas las experiencias que he tenido desde que debuté como profesional y también mis experiencias que tuve con la Selección Colombia Sub-17 y ahorita también diferentes procesos con la Selección Colombia Sub-20 y ahorita que se me dio la posibilidad en mayores. Yo siento que son muchas cosas, en lo deportivo, en la mentalidad y en que he podido agarrar cada vez mucha más confianza en muchos aspectos”.

Objetivos

“Ganar, no hay de otra y no queremos de otra, entonces tenemos todas las condiciones, el cuerpo técnico muy capacitado, el departamento médico y el grupo de personas que está acá es muy bonito. Nos estamos preparando acorde de lo que queremos, que es ser campeonas y que yo sé que con la ayuda de Dios lo vamos a lograr”.

¿Qué la impulsó a volver?

“Las sensaciones, soy mucho de sensaciones. También conozco a la institución, sé de lo que son capaces y también de la seriedad que se le veía al proceso este año. La institución ha hecho un esfuerzo para traer este grupo de personas y futbolistas tan buenos, eso también me motivó, la competencia también me motivó y yo feliz de volver”.

¿A qué juega este Millonarios?

“A ganar, a nada más. Tenemos mucha fuerza ofensiva, mucho potencial ofensivo, tenemos jugadoras muy hábiles en cuanto a lo individual, pero lo que va a marcar mucha diferencia en este equipo va a ser lo colectivo, nos combinamos muy bien y somos muy creativas a la hora de jugar”.

Debut contra el Medellín

“Tengo ganas de que ese partido venga ya, tengo ganas ya de que ese partido llegue. Estamos felices de que ya vamos a poder comenzar, que es esa ansiedad que siempre se tiene cuando va a comenzar un torneo, sabemos que Medellín es un buen rival, son muy ordenados. Casi siempre paran un bloque medio. Sabemos que no será fácil, nos alegra mucho saber que vamos a estar de locales y eso es un plus, poder estar con la gente”.

Invitación a los hinchas

“Invitar a la gente, a los hinchas que se sumen, ellos se han dado cuenta en las redes sociales el boom que se está teniendo y como lo hablaba la profe, es ese hashtag que la misma gente ha puesto, que es ir por la primera. Vamos por la primera y vamos con toda para ese partido”.