Luis Fernando Muriel y su emotiva despedida de Atalanta: “Siempre te llevaré conmigo”

Luis Fernando Muriel, delantero colombiano que será oficializado próximamente como nuevo jugador del Orlando City de la MLS, publicó un sentido video en su cuenta de Instagram a través del cual agradeció y se despidió del Atalanta y de todos sus aficionados.

Muriel se marchó del club tras más de cuatro temporadas. Su llegada a los Estados Unidos le representará a su antiguo equipo una cifra cercana a los dos millones de euros. Al atlanticense le restaban seis meses de contrato en el fútbol italiano.

Además de sus palabras en video, el colombiano escribió en su cuenta de Instagram:

“Queridos aficionados del Atalanta,

No pude evitar saludar y agradecer antes de comenzar mi nueva aventura en América.

Me hubiera gustado hacerlo en persona, pero no había tiempo para planificar una despedida porque en cuanto llegó el OK tuve que salir para hacer las visitas médicas a mi nuevo club antes de fichar.

Encontraremos la manera de vernos pronto, cuando regrese a Italia. Tanto yo como el club lo queremos.

Sin embargo, ya quería agradecerles muchísimo los 4 años y medio maravillosos que viví en Bérgamo, también gracias a ustedes.

Siempre me han apoyado y transmitido mucho cariño y calidez. Me sentí querido como futbolista, pero también como persona. Nunca lo olvidaré.

Juntos vivimos emociones hermosas e inolvidables e hicimos grandes cosas en Europa e Italia junto con la familia Percassi, el señor Gasperini y todos mis maravillosos compañeros.

Bérgamo siempre quedará en mi corazón, como un segundo hogar.

Gracias por todos los mensajes de cariño de estos días, espero que me sigan con simpatía también en mi nueva aventura en Orlando.

Siempre te llevaré conmigo. Gracias con todo mi corazón. Los abrazo a todos.

¡¡¡Hasta pronto y vamos Atalanta!!!!”

Números de Muriel con el Atalanta

En sus más de cuatro temporadas con el Atalanta, Luis Fernando Muriel disputó 183 partidos entre Serie A, Copa de Italia, Liga de Campeones y Europa League, con un saldo de 68 anotaciones, 54 de ellas por la Liga italiana.

Luis Fernando Muriel se juntará en Orlando con sus compatriotas Iván Angulo y Óscar Pareja, director técnico del club. El primer partido oficial de la temporada para el equipo será el próximo 21 de febrero ante el Cavalry canadiense en la Liga de Campeones de la Concacaf.