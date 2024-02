Evalúan diseños y presupuesto para intervenir la glorieta de Corales en Pereira

Pereira

No son un secreto los problemas de movilidad que hay en Pereira, los trancones que no solo se presentan en las horas pico sino en varios momentos del día y que cada vez hay más vehículos que se movilizan por la ciudad, esto lleva a que se requiera de medidas urgentes para mejorar la transitabilidad vial y que las calles no colapsen constantemente.

En Caracol Radio hablamos con el secretario de Infraestructura de Pereira, Gustavo Cardona Aguirre, quien confirmó que se está retomando el proyecto de movilidad que se había planteado en 2015 y se está actualizando, tanto en diseños como en presupuesto, para iniciar un proceso de restructuración vial que permita descongestionar esta zona de la ciudad y que soluciones lo errores de conexión vial que se cometieron anteriormente.

Aclaró que, de acuerdo con la agenda, se espera que este mismo año se saque a licitación el proceso de diseños de la obra, con una proyección de vida útil a 30 años, permitiendo descongestionar la entrada a Pereira y la salida por Cuba, Corales y la Avenida Sur.

Una vez se tenga el proceso de diseños, presupuesto y viabilidad del proyecto, se dará paso a la convocatoria de licitación para la construcción que se estima en 18 meses teniendo presente que se deben trabajar turnos nocturnos para agilizar la entrega de la infraestructura vial con la que busca, la Administración Municipal, atender la demanda de movilidad que a su vez da muestra del crecimiento y posicionamiento del territorio.