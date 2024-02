Esto es lo que debe saber si invirtió en el proyecto de vivienda AVIUM en Tunja

Tunja

La alcaldía de Tunja ordenó en el año 2023 una medida jurídica que se denomina “toma de posesión” sobre la sociedad Impulsa SAS, a cargo del proyecto de vivienda AVIUM, esta figura como medida jurídica que viene implementada en la legislación colombiana desde el año 1968, tiene como propósito proteger al comprador de vivienda que ha resultado afectado en sus derechos, frente a proyectos de vivienda.

Según Luis Arnulfo Moreno, Agente especial a cargo de la toma de posesión, la Alcaldía de Tunja encontró varios presuntos incumplimientos de la Sociedad hacia los compradores de vivienda, que no habían sido solucionados directamente por la administración de la Sociedad.

“Se encontraban 46 familias de la torre 1 y torre 2 del proyecto que habían pagado sus apartamentos de contado y no habían logrado ni la escrituración, ni el levantamiento de hipotecas, estos incumplimientos vienen aproximadamente desde hace 5 años y con una gravedad terrible, esas familias colombianas que habían pagado sus apartamentos con sus ahorros, están viviendo bajo una figura jurídica que se conoce como comodato, eso básicamente lo define la ley como un préstamo de uso, como si estuvieran prácticamente “arrimados”; esa primera situación alertó a la Alcaldía y conllevó a esta medida de protección”, explicó el Agente.

Señaló que las deudas que actualmente tendría la Sociedad Impulsa SAS, ascienden a por lo menos 29 mil millones de pesos.

“Inicialmente están cuantificadas en la suma de 29 mil millones de pesos, sin embargo, dentro de esas deudas aparecen supuestas deudas con la casa matriz, la casa española Impulsa Madrid por el orden de los 6 mil millones; nosotros estamos haciendo una labor de verificación con la alianza fiduciaria, para que nos informen qué recursos fueron enviados de Colombia a España, en este momento no lo sabemos, pero es parte de las labores que estamos adelantando para establecer si hubo giro de recursos, porque obviamente tendríamos que entender por qué se giró plata de Colombia a España cuando existía este hueco financiero tan grande en el proyecto”.

#Video 10 |Agente especial afirmó que la sociedad a cargo del proyecto AVIUM tendría acreedores de al menos 29 mil millones de pesos



Sin embargo, afirmó que sí sería posible el levantamiento de la medida de Toma de posesión si hay acuerdo de estos acreedores 👇🏼 pic.twitter.com/QvWaO5Jbme — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) February 13, 2024

El Agente también le reveló a Caracol Radio que, además, incluidas en estos 29 mil millones de pesos, estarían deudas por ejemplo con la empresa a cargo de la construcción de las torres, por al menos 3.500 millones de pesos; otra deuda con el Banco Bogotá por 12 mil millones y una deuda más con el aportante del terreno que puede estar por el orden de los 2.500 millones de pesos.

¿Qué va a pasar con los compradores?

El Agente especial explicó en Caracol Radio qué contempla la medida de toma de posesión y cómo será ejecutada frente a este proyecto de vivienda en particular.

“Está medida tiene tres fases o tres etapas que van surtiéndose de manera paralela”, afirmó.

“La primera fase es la protección del comprador de vivienda, quiere decir que primero estamos adelantando la labor de escrituración y de levantamiento de hipoteca a favor de los compradores de vivienda de la torre 1, 2 y 3 que acrediten que pagaron la totalidad del precio pactado en las promesas de compraventa, eso se realiza a través de una actuación administrativa en la que se solicita la convocatoria del Banco acreedor y la sociedad fiduciaria y queda resuelta a través de un acto administrativo que ordena en caso de que se cumplan los requisitos, esa escrituración y ese levantamiento de hipoteca”, dijo.

“Dos, en el tema de la torre 3 del proyecto, se está recaudando la información directamente de los compradores para corroborar que el saldo de cartera que supuestamente adeudan y que es estimado por la administración removida de Impulsa en 11.900 millones de pesos es cierto, para en una segunda fase, entrar a recaudar esos saldos pendientes que serán recibidos exclusivamente por la alianza fiduciaria para terminar la torre 3 y las zonas comunes”, explicó.

Moreno fue enfático en reiterar cómo serán destinados los recursos recaudados.

“Quiero dejar claridad absoluta para las personas de torre 3, que con la cartera pendiente de recaudar, esa plata alcanza perfectamente de acuerdo con las estimaciones, para terminar la culminación de ese proyecto; aquí la plata no se va a destinar para pagar gastos administrativos ni de la Sociedad, ni del proceso de toma posesión, ni para pagar cuotas bancarias, porque esa es la práctica que se venía dando antes de la intervención, aquí se recauda la primera parte de recursos para terminar la torre 3 y zonas comunes, con el saldo restante que puede estar al alrededor de 6 mil o 7 mil millones de pesos, se convoca y se confecciona un acuerdo de acreedores para tratar de distribuir esas sumas y atender los gastos administrativos del proceso y el pago de las demás acreencias; en caso de que con ese saldo no se alcance a cubrir la totalidad de las deudas, el acuerdo de acreedores buscará reactivar la torre 4 que en nuestro criterio técnico, va a ser la fuente de pago del resto de las acreencias que no queden cubiertas”, aseguró.

El Agente finalizó explicando que la medida de toma de posesión podría levantarse de llegar a un acuerdo de acreedores, donde el Banco Bogotá, por ejemplo, respaldara el proyecto financieramente y se pactara el pago para la totalidad de acreencias, asegurando la escrituración total de los compradores de vivienda que cumplan los requisitos.

Por su parte la Alcaldía Mayor de Tunja también le aseguró a Caracol Radio, que estará del lado de los tunjanos que creyeron en esta promesa de vivienda y que se apegará a la ley para lograr garantizar que los recursos de los compradores estén asegurados. La administración está a la espera de una pronta reunión con el Banco Bogotá, de allí saldrá una posible solución que será comunicada oficialmente por el alcalde Mikhail Krasnov y el Agente Especial a cargo del proyecto.