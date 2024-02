Acciones violentas dejan cuatro muertos y dos heridos en Piamonte, Cauca

Cauca

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó que los recientes hechos de violencia en la vereda La Brasilia, jurisdicción del municipio de Piamonte, dejaron cuatro muertos y dos heridos, entre ellos una menor de edad.

El mandatario convocó a un consejo extraordinario de seguridad, con el fin de analizar los hechos ocurridos en esta población, en la que se ha denunciado la presencia de grupos armados ilegales, entre estos disidencias de las Farc, Estado Mayor Central y Segunda Marquetalia.

“Instamos a los actores armados para que los gestos de paz sean en los territorios y no en el papel, además le solicitamos al Gobierno Nacional, al señor residente Gustavo Petro, a los ministros de Defensa e Interior, acompañamiento para que la población no sea víctima de las acciones armadas, no podemos volver al miedo y la zozobra de esta guerra fratricida”.

El alcalde de Piamonte, Esneider Artunduaga, reportó que las tropas del Ejército Nacional y los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación iniciaron sus labores para asegurar la zona y proceder con las investigaciones de rigor.

En dicho sector, fue reportado un ataque a un vehículo escolar, hecho en el que resultó herida una estudiante, y también un campesino que se encontraba en la zona fue impactado por una bala perdida.

Posteriormente, se registró el asesinato de un hombre y su hijo, y horas más tarde el homicidio de dos hermanos.

Los heridos fueron atendidos en el hospital local, y luego remitidos a un centro asistencial de mayor nivel en Florencia, Caquetá.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, calificó lo ocurrido como una masacre, “hombres armados ingresaron a una finca y asesinaron a un campesino y a su hijo, otros dos jóvenes fueron secuestrados y sus cuerpos encontrados con heridas por arma de fuego en cercanías a donde ocurrió el primer hecho”.

Las víctimas fueron identificadas como Mauricio Sandoval y su hijo Nersy Sandoval, Jancarlos Murcia y Esneider Murcia.

Diferentes organizaciones en el país rechazaron lo sucedido, y exigieron respeto por los niños, niñas y adolescentes.

“Una actuación de tal naturaleza es una clara infracción al Derecho Internacional Humanitario y vulnera, entre otros, el principio de distinción y el principio de humanidad, que rigen normas aplicables en el desarrollo del conflicto armado interno”, señaló la Defensoría del Pueblo.