Mujer fue robada y lanzada de un taxi en Bogotá

Se trata de Erika Salazar, quien tomó un taxi en la 85 con 15 la noche del domingo 11 de febrero y según la denuncia en TikTok (@erikasalazar121), Erika fue victima de robo y luego botada del carro.

Según las declaraciones de Erika para Caracol Radio, el transcurso iba normal hasta que un sujeto salió del baúl del carro, la amordazó y amenazó para que entregara sus pertenencias, pero su reacción fue botar el teléfono.

En ese momento, le quitan algunas cosas, dinero en efectivo, la insultan, empiezan a detener el vehículo y la lanzan para seguir su camino.

En el relato de redes sociales Erika dice que : “a lo que voy es que a mí no me pasó nada, gracias a Dios no estaban armados. Porque no se sabe que me pudieron haber hecho, no me pasó nada lo único es que se quedaron con pequeñas cosas, plata en efectivo pero cosas pequeñas todo por la responsabilidad mía de tomar un carro en la calle”.