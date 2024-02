Los Kansas City Chiefs dan el golpe y se quedan con el Super Bowl 2024

Los Kansas City Chiefs se quedaron con el Super Bowl 2024, luego de vencer en tiempo extra a los San Francisco 49ers por 25-22. Con lo anterior, los Chiefs consiguen el bicampeonato de la NFL, pues ya habían ganado la edición 2023 frente a los Philadelphia Eagles.

Patrick Mahomes tiñó de oro este domingo la dinastía de los Kansas City Chiefs, en lo que es el primer ‘doblete’ desde que lo consiguieran los New England Patriots en 2004 y 2005. Una vez más, Mahomes sacó su mejor versión en el momento de máxima necesidad de su equipo, que envió el partido del Allegiant Stadium a la prórroga con un gol de campo de Harrison Butker y que se coronó cuando ya no tenía margen de error, con un pase de TD de su estelar ‘quarterback’ a Mecole Hardman.

Mahomes sigue forjando una carrera de leyenda , que dirigió 17 veces unas remontadas de diez o más puntos de los Chiefs. Con apenas 28 años ya luce tres Super Bowl en su carrera y ya colocó su nombre en el Olimpo de la NFL. Y es que acabó su partido con 333 yardas lanzadas (34 de 46 en pases), dos pases de anotación, por una interceptación. También brilló por tierra, con 66 yardas recorridas. Fue casi anulado en la primera mitad por la feroz defensa de los 49ers, pero acabó teniendo la última palabra.

No anotó ‘touchdowns’ Kelce, pero creció en la segunda parte del partido y acabó con nueve recepciones para 66 yardas.

Para los 49ers fue una nueva dura derrota. Los californianos no ganan un Super Bowl desde 1995 y cayeron por segunda vez en cuatro años ante los Chiefs. Brock Purdy acabó con 255 yardas lanzadas (22 de 38 en pases) y dio un pase de anotación a Jauan Jennings. El propio Jennings conectó el otro pase de ‘TD’ de la noche de los49ers.

El otro ‘TD’ de los 49ers lo anotó Christian McCaffrey, el jugador ofensivo del año, quien sumó 80 yardas con 22 carreras y otras ocho recepciones para 80 yardas. Su equipo, no obstante, no logró coronar su sueño en Las Vegas.

Un comienzo a favor de los 49ers

Se notó desde comienzo el hambre ganador de los 49ers, que lucieron una defensa feroz que tan solo concedió un primer down a Mahomes y a los Chiefs en el primer período. Purdy también arrancó conectando sus primeros cinco pases, pero un ‘fumble’ de McCaffrey impidió poner la guinda a un arranque espectacular con una anotación.

Los 49ers apenas dejaron nueve yardas a los Chiefs en los primeros quince minutos de partido, pero si algo le funcionó a los de Kansas City fue la defensa. Obligaron a Jake Moody a anotar el entonces gol de campo más largo de la historia del Súper Bowl, desde las 55 yardas, para dar ventaja 3-0 a los californianos al comienzo del segundo período.

Mahomes, hasta ese momento fuera del partido, dio un claro aviso con un monumental pase de 52 yardas para Mecole Hardman, pero no era el momento de los Chiefs. Los 49ers recuperaron posesión tras un fumble de Pacheco y anotaron el primer ‘touchdown’ de la tarde, el séptimo en la historia del Super Bowl llegado tras un pase de un no ‘quarterback’. Fue Jauan Jennings en dar un pase de 21 yardas para el TD de McCaffrey.

A los Chiefs no les funcionaban las cosas. Y si fuera necesario lo hizo notar Travis Kelce, que apenas tuvo una recepción en la primera mitad, con una feroz bronca ante Reid. También por eso, regresar a los vestuarios con una sola posesión de desventaja (10-3), tras el gol de campo anotado por Butker con 23 segundos en el cronómetro de la primera mitad, era casi una victoria para los hombres de Reid.

Cambia la dinámica

La larga interrupción del partido por el espectáculo del descanso de Usher, quien protagonizó una magnífica exhibición para la ovación del público del Allegiant Stadium, representaba una ocasión para reorganizar las ideas para los Chiefs.

Comenzaron de la peor forma el tercer período, con una interceptación de Ji’Ayir Brown a Mahomes. Pero poco a poco los Chiefs consiguieron cambiar la inercia del choque ante unos 49ers que también se asustaron por un problema físico, sin consecuencias mayores, de Deebo Samuel. Mahomes, atacando por tierra, abrió el camino para el gol de campo desde las 57 yardas de Butker (6-10).

Y cuando hubo que morder, Mahomes no dejó pasar la oportunidad. En un ‘punt’ de los Chiefs se complicaron las cosas para los 49ers. Darrell Luther no controló el balón y Kansas City recuperó en la línea de 16 yardas. Mahomes encontró la luz para Valdes Scantling y los Chiefs completaron la remontada con el 13-10.

Demostraron coraje los 49ers, que retomaron el mando al jugarse con éxito un cuarto down y tres yardas, antes del pase de ‘TD’ de 10 yardas de Purdy a Jennings. La defensa de Bosa y los 49ers impidió que los Chiefs respondieran y les obligó a conformarse con el gol de campo que restablecía el equilibrio en el 16-16.

Mahomes, una leyenda se forja bajo presión

Fue Moody, con un gol de campo con 1.53 en el cronómetro en maximizar la presión sobre los Chiefs con el 19-16. Es en esos momentos cuando Mahomes sabe sacar su mejor versión. No tembló y conectó un pase de 23 yardas para Kelce que pudo dar el título sobre la bocina a su equipo. Se cerró la defensa de los 49ers y un gol de campo de Butker envió el partido a la prórroga por segunda vez en la historia.

Una penalidad defensiva a Trent McDuffie por agarrón en salvar a los 49ers de un tercer down y trece yardas, convirtiéndolo en un primer down trascendental. Los 49ers llevaron el balón hasta las nueve yardas de los Chiefs y, pese a no conseguir el premio máximo, Jake Moody les dio los tres puntos del 22-19 y devolvió el balón a los de Kansas City.

Una vez más, los Chiefs estuvieron contra las cuerdas, pero no cayeron. Mahomes sacó a su equipo de un segundo down y catorce y les llevó por otras 19 yardas a la carrera. Se echó encima a su equipo y culminó su noche legendaria con el pase de TD para Hardman, que refrendó la dinastía de los Chiefs.

Agencia EFE