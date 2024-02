Michael Ortega lanzó una dura crítica contra las selecciones juveniles de Colombia

Michael Ortega en su paso por la Selección Colombia sub-20. (Photo by Dean Mouhtaropoulos - FIFA/FIFA via Getty Images)

Michael Ortega sigue brillando en el fútbol boliviano. Recientemente, al experimentado mediocampista fue elegido como el mejor jugador de la Liga por lo hecho con el Club The Strongest, siendo este el segundo galardón que recibe de manera consecutiva.

Ortega habló en Deportes Caracol Sábado sobre su experiencia de vida en Bolivia, el crecimiento que ha tenido no solo el torneo local sino el seleccionado en todas sus categorías y el trato que ha recibido desde que allí juega. Asimismo, sentenció que a pesar de estar feliz en La Paz, no descarta regresar a Colombia.

“He ganado el mejor volante ofensivo de la liga boliviana. Ya son dos años consecutivos (2022-2023). Feliz por eso, se ha hecho un buen trabajo y también con el grupo se han conseguido los objetivos. Estamos felices por acá, las cosas están saliendo bien. Este es un fútbol que está evolucionando cada día y eso es muy importante”, sentenció.

El futbolista de 32 años aprovechó el espacio para referirse a los problemas que tiene el país, partiendo de la Federación, en cuestiones de divisiones menores y cómo los jugadores que van saliendo le tienen un afecto mínimo a la camiseta de la Selección. Agregó que la última gran camada es la que lo tuvo a él, James Rodríguez, Luis Fernando Muriel, Duván Zapata, entre otros.

Gran momento en Bolivia

Crecimiento de la Liga

“Es un fútbol bien difícil. Creo que no muchos colombianos han llegado por acá y no han tenido buenos resultados por el tema de la altura. Como en Colombia, pasa que subes y después bajas al llano. Es difícil. Lo importante son las experiencias que he tenido de la vida, del fútbol, que me han ayudado a tener los pies sobre la tierra y cada día disfrutando más las cosas grandes. Quiero y anhelo enfrentar a un equipo colombiano en Libertadores para que el colombiano vea que los equipos que se enfrenta en Bolivia son difíciles”.

Gran balance como volante ‘10′

“Se están extinguiendo un poco. Hoy en día, la velocidad y el tema físico se está generando más. Uno igualmente se tiene que adaptar a lo que quiere el profe, pero Dios me dio un don de ver el fútbol de otra manera dentro del campo, donde trata uno de mirar cosas que otros jugadores no ven. Uno trata de, por lo menos, resolver partidos así e igual con la experiencia que uno ha vivido. Cuando uno ve un volante 10, que lo colocan y le dan esa oportunidad, a mí me llena de mucha felicidad y espero que no se pierda. Hay muchos correlones, están mirando más fuerza y el fútbol internacional es así en el tema de ida y vuelta, pero la calidad no se pierde. Si tienes la calidad, trabajas un poco más en la parte física para tener un mejor tanque. Esperemos de que se vaya mejorando ese volante 10 y adaptándose a lo que se quiere”.

Volver al país en un futuro

“Lo tengo abierto. En realidad, tuve muchos sube y baja en Colombia que no me han gustado: temas personales y otras cosas que hace que uno como joven se desoriente. Vengo por muchos años estable y dando un buen fútbol. A veces uno quiere borrar o tiene esa espinita de decir que sé es bueno y querer hacer las cosas bien. Esperar que Dios nos abra las puertas y que más adelante se pueda. Igualmente estoy muy feliz y contento acá. Acá me han dado lo que no me han dado otros clubes, que es la confianza, el amor, creer en mí y eso se ha visto reflejado en todo este tiempo pasado acá”.

Crítica a la Selección Colombia

Radiografía de las divisiones menores

“En Bolivia no existe un proceso de las inferiores. Aquí muy pocos equipos tienen divisiones menores, hay jugadores de 20-23 años que llegan sin subir una pesa o no manejando las perfilaciones. Pienso y quiero que el fútbol colombiano en eso vaya mejorando mucho más. Hemos tenido unas buenas generaciones y en estos momentos puedo decir abiertamente, porque he pasado todos los procesos, que se han perdido. Colombia perdió con Bolivia 2-0, llegó un nuevo entrenador que está viendo ese tema de las bases y ha mejorado un poco en ese sentido. Vienen unas nuevas generaciones muy buenas en Bolivia, porque ya la gente se ha dado cuenta de eso. Son jugadores que no han tenido ese paso por divisiones menores, llegan al fútbol profesional y llegan corriendo teniendo ideas. En Colombia se ha perdido mucho. Desde que salió el profe Eduardo Lara, no ha venido una generación nueva. La última creo que fue la de nosotros, la 91-92 que sacó unas camadas que vino siendo casi la base del Mundial con James de goleador y que llegamos a pelear cosas grandes”.

Mal manejo de los jóvenes

“Eso es culpa de parte y parte. Yo viví todos esos procesos y a nosotros nos concentraban un mes, cada tres meses volvíamos nuevamente a hacer etapas de preparación, de conocernos más. A veces el directivo está pensando en otra cosa, en sacar el jugador y venderlo muy rápido. Yo tuve ese problema, porque cuando llegué a México no sabía en dónde estaba. Fue una salida en la que llevaba apenas jugando un año en Colombia. Poco a poco fui creciendo y ganando experiencias sobre eso. Creo que a veces vende a los jugadores muy rápidos, pero hay que consolidarlos primero y que las selecciones hagan procesos mucho más largos, de más preparación y más concentraciones para que ellos vayan viendo que, como en los tiempos de nosotros, vestir la camiseta de la Selección era lo máximo. Hoy en día a algunos jugadores les da igual si la visten o no”.

Quiere trabajar jóvenes a futuro

“Me gusta mucho esa parte de trabajar con juveniles. Uno ya comienza a aprender, a partir de la experiencia, el tema de saber recibir perfilado una pelota, buscar y encontrar los espacios. A uno le ayuda mirar mucho fútbol y respetar las opiniones de los demás. Esto es fútbol, todos lo ven de una manera y cada quien puede opinar y puede verlo de una manera”.