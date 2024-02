Aldair Quintana y su llegada al Bucaramanga: Uno siempre quiere estar donde sí lo quieren

Aldair Quintana, arquero ibaguereño de 29 años, quien hizo parte del Deportivo Pereira la temporada anterior, llegó este año al Atlético Bucaramanga para reforzar el arco, luego de la salida de James Aguirre. En este inicio de campeonato se ha vuelto pieza clave, siendo titular en los 5 partidos del campeonato.

El arquero habló en Caracol Deportes Sábado de Caracol Radio sobre su llegada al Bucaramanga, su rápida adaptación y los objetivos personales y del equipo para este 2024.

Inició hablando sobre el buen momento que vive el club en el inicio de la liga: “Contentos por los resultados que se han venido dando en los últimos partidos, han sido rivales fuertes, nos tocó enfrentar a los dos últimos campeones del futbol colombiano. Rivales como lo son Millonarios y Junior, con una idea clara, con nóminas muy buenas, y creo que se hicieron buenos partidos. Y ahora en estos dos últimos partidos de visitante, uno en la altura, otro donde hace mucho calor, mucha humedad, no fueron fáciles, pero sacamos resultados favorables y positivos”.

Explicó además las razones que lo llevaron a elegir al Bucaramanga para jugar esta temporada. “El profe Dudamel desde un principio me llamó, me mostró interés, que quería contar conmigo, él y su cuerpo técnico. También el presidente me mostró mucho interés y uno como jugador siempre quiere estar en un lugar donde si lo quieran, donde le demuestren cariño y sobre todo respeto, al final se dio todo para que pudiera venir al Bucaramanga”.

¿Una obligación darle la primera estrella al club?

“Sabemos que es un equipo tradicional, de los más antiguos del futbol colombiano, queremos pelear por ello, sabemos que no es fácil enfrentar a grandes equipos, grandes rivales como los que hay, vamos paso a paso, lo primero es clasificar a los ocho y hay buen grupo para poder aspirar al alcanzar el objetivo”. Sentenció

“Llegamos muchos jugadores nuevos, salieron muchos también, un nuevo cuerpo técnico, pero creo que hay un buen grupo, una mezcla de juventud, de hombres de experiencia. Pero bueno, de la mano de un cuerpo técnico muy capacitado, mundialistas, tienen mucha experiencia, tienen buen manejo de grupo, trabajan muy bien, esperamos con el transcurrir de los partidos, seguir mejorando la idea, pelear por entrar a los ocho y luego las finales”.

¿Se siente un líder en el Bucaramanga?

“Sí, con la trayectoria que he ido adquiriendo en mi carrera, jugar en un equipo grande como Nacional, haber estado también en Selección Colombia, haber jugado torneos internacionales, eso te va ayudando a crecer como jugador, como persona, y bueno así me lo ha hecho sentir el grupo y el cuerpo técnico”.

¿Qué le gusta a Dudamel, cuál es la idea de juego del Bucaramanga?

“El profe le gusta mucho que sus equipos sean ordenados tácticamente, creo que lo pudieron ver los partidos anteriores, empezamos con una línea de cuatro, el partido contra Santa Fe hicimos una línea de cinco. Es un cuerpo técnico que es muy flexible, le gusta que tengamos la pelota, que seamos muy rápidos en transiciones de defensa a ataque, con el transcurso de los partidos se va a ir viendo más la idea”.