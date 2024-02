Felipe Pardo y su salida del Medellín:”Era más fácil que Arias hubiera sido claro”

Felipe Pardo cambió de equipo y dejó de vestir los colores rojo y azul del Independiente Medellín para portar la camiseta de su nuevo equipo, Águilas Doradas. El jugador fue presentado oficialmente por el equipo antioqueño, que aún se está adaptando a la idea de su nuevo técnico.

En diálogo con el programa Deportes Caracol Domingo, el jugador habló de las razones que lo llevaron salir del Medellín, y ahora defender al equipo dorado. ”Ha sido un cambio positivo. Es un año nuevo, un año donde se me abrió las puertas en Águilas. Es un gran equipo que ha venido haciendo las cosas muy bien durante tres o cuatro años, que ha estado siempre en la parte de arriba de la tabla, y ha sido protagonista del torneo. Ahora, se me da esa oportunidad de volver a las canchas, y de volver a poder aportarle a ese lindo equipo”.

El jugador confesó lo que pasó en el momento de su lesión, y las conversaciones con el director técnico Alfredo Arias, una vez tomó el equipo antioqueño, y en el momento de su lesión. “Bueno, en el Medellín se presentaron muchas cosas. Yo empecé primero, cuando estaba David en el primer semestre se venía haciendo las cosas muy bien en un gran nivel. De ahí lastimosamente tuve la lesión del hombro, donde se me parten cuatro de los seis tendones, y fueron cuatro meses y medio de recuperación. De ahí regresé y estaba el profesor Arias. Él decía que me iba a tener en cuenta, que me recuperará bien, que iba a tener la oportunidad de poder lugar, que era un hombre de experiencia, un hombre con buenas características que le podía aportar al estilo de él”, cuenta Pardo.

“Por momentos él decía que me iba a tener en cuenta, y pues normalmente yo me entrenaba como siempre como un profesional, dándola todos los entrenos y esperé la oportunidad. Él tuvo oportunidades de meterme, y no fue así. Por ejemplo, en esos momentos algunas veces es mejor no decir nada y esperar a ver si se da la oportunidad. Pero en ese caso yo prefiero mejor quedarme callado y no decirle al jugador. Porque entonces es como ilusionarlo o tratar de que esté ahí, y después no (…) Era más fácil que hubiera sido claro en un momento sabiendo que yo no soy un muchacho, yo soy jugador de mucha experiencia. El tema aquí fue más que todo por el entrenador”.

El atacante de 33 años llegó a Águilas por un tiempo de seis meses, que se puede extender dependiendo de cómo le vaya al equipo, y cómo se desenvuelva Pardo. “Ahora la idea es jugar con Águilas, dar lo mejor de mí. Soy protagonista con ese equipo, la idea es ser un referente y después uno no sabe, puede que sea seis meses, un año, o en dos años. Pero más adelante regresaré Medellín porque primero la gente me quiere, y eso es importante. Yo siempre me he entregado al máximo, no es con esa institución, y con todas también, pero, pues hay un afecto más diferente hacia el Medellín”.

Pardo fue claro en expresar las razones por las cuales decidió llegar al equipo antioqueño, y no aceptar propuestas de otras partes del país. “Se me presentó esta linda oportunidad de Águilas, y también pensando en eso: por la familia, por la estabilidad de la niña, por el tema de su colegio, de las actividades que hace mi señora, etc. Entonces también optamos en estar más tranquilos, ya que estamos organizados porque estuvimos mucho tiempo por fuera”.

Por último, el delantero habló de cómo ha sido la relación con el actual técnico del equipo, Hernán Darío ‘Bolillo’ Gómez, con quien han compartido anteriormente en el fútbol. “Para mí es un gran entrenador. Tuvimos momentos muy buenos en el Medellín. Él sabe qué tipo de persona soy, qué tipo de jugador soy, qué le puedo aportar, qué carácter, qué características puedo implementar en el esquema de juego de él. Vamos dándole duro a eso porque apenas está empezando, pero sabemos que no podemos dar ventajas”.