Larry Vásquez: “Cada jugador que llega a Millonarios ha tenido ese sentido de pertenencia”

Millonarios puso fin a una racha de tres partidos sin victorias en Liga, luego de vencer por la mínima diferencia al América de Cali en El Campín, el pasado miércoles 7 de febrero. Con esto, el cuadro capitalino mantuvo una sensacional marca de tan solo dos derrotas oficiando como local durante los últimos 15 meses.

Sobre lo anterior habló Larry Vásquez en El Alargue de Caracol Radio. Para el mediocampista de 31 años, el grupo se hace fuerte en la capital por “la hinchada, el estadio y el ambiente” que se genera en cada jornada. Asimismo, mencionó que el entrenador Alberto Gamero lo que más les pide es intensidad para ahogar a los rivales y sacar provecho de la altura.

Por otro lado, Larry expresó que el proceso que se adelante desde el 2020 ha permitido que los jugadores que arriban al club, sean extranjeros o nacionales, sientan ese sentido de pertenencia por la institución. En su opinión, dicha particularidad permite que exista un mayor compromiso a la hora de afrontar los diferentes torneos.

Fortalezas en Bogotá

Victoria crucial contra el América

“Sabemos que acá en Bogotá, el equipo se hace fuerte con la hinchada, el estadio, el ambiente. Algo que hemos querido rescatar es hacer respetar nuestra casa y nos ha ido bien. El partido (frente al América) estuvo bastante intenso, duro. Enfrentamos a uno de los grandes rivales que lucharán por el campeonato. Medirnos con equipos así hace que nuestro nivel crezca. Sentimos que por momentos hicimos las cosas bien, nos encontramos en ciertos momentos del partido. En el cierre quisimos resguardarnos un poco por los cambios de ellos, metieron gente arriba y eso hizo que nos metiéramos un poco, pero estamos contentos por la victoria”.

Darle ritmo a los partidos es crucial

“Si algo hace hincapié el cuerpo técnico es darle ritmo al juego: jugar rápido, sacar rápido, tener ese ahogo. Estamos en una cancha que a veces se pone pesada, conciertos no ha habido, pero pronto los habrá. Todo eso influye. Es determinante el ritmo que le podamos poner a los equipos, que podamos generar esa parte física de presionar, jugar rápido. Eso ayuda e intensifica las posibilidades de conseguir los resultados”.

La idea de juego jamás cambia

“La capacidad de los equipos de tener variantes los hace ser más grandes y tener más jerarquía. Durante el camino, hemos tenido varias estructuras y formas de acomodarnos en el campo, pero la idea no cambia. Eso ha hecho Millonarios, hemos evolucionado. Enfrentamos rivales diferentes y ellos mismos te empiezan a conocer, analizarte, ver tus falencias para atacarte y por eso debemos evolucionar a partir de los jugadores que tenemos disponibles. Todo hace parte de esas variantes. Por partidos lo hemos podido manejar, pero no es fácil y a veces pueda que no logremos hacerlo. Lo más importante es ser fieles a la idea de juego, a lo que el profe Gamero nos proporcione, y eso plantearlo dentro del terreno”.

Importancia de entender los momentos de cada juego

“El ritmo es algo que queremos y buscamos. Sabemos que es un desgaste para los otros equipos venir a Bogotá. No solo es para ellos, sino para nosotros también, por eso es importante tener una parte física adecuada. No es necesario tener ese ritmo todo el partido porque podemos estallarnos, pero se busca generar esa superioridad en el marcador durante los primeros minutos o en el primer tiempo. El desgaste seguramente siempre será más duro para los que vienen de afuera”.

Millonarios es una familia

Sentido de pertenencia por el club

“Lo más importante y lo que prevalece pasa por cómo se vea el equipo. Cada jugador que ha llegado a Millonarios ha entendido ese sentido de pertenencia por lo que es el club, lo que representa Millonarios para Bogotá, el país y sus hinchas. Lo que ha venido construyendo este proceso es bastante bueno, no solo en lo deportivo, sino también en esa capacidad del jugador de querer a su equipo y querer que vaya primero. Lo de Leo (Castro), él está en un nivel bastante bueno, trata de dar su mejor esfuerzo no solo en el ataque, sino en la ayuda que nos da en defensa. Es rescatable no solo lo de él, sino lo de cada persona en cada parte del campo. Hacemos lo posible para que Millonarios esté en donde debe estar, que es en los primeros lugares y peleando por todos los torneos”.

Compromiso como el de Santiago Giordana

“Es inevitable llegar a un equipo en donde tus compañeros trabajen y no querer hacer el mismo trabajo. Giordana se ha incrustado bien en el grupo, ha tomado de buena forma su llegada a la institución. Ese desgaste, esa manera de defender, esa manera de atacar, el grupo lo invita a que dé su mayor esfuerzo. Eso es bueno para él y es bueno para nosotros tener esa clase de jugadores”.

Emotiva visita de Rafael Robayo

“Rafita fue a visitarnos al camerino, estuvo con nosotros en la oración, en la fotico del triunfo. Robayo es una institución, un referente de Millonarios. Tuve la oportunidad de compartir con él en Patriotas y es una gran persona. Lo aprecio mucho”.