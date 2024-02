Cierre de fronteras para el partido Atlético Bucaramanga - Once Caldas

👮🏻‍♂️#Atentos | Estas son las medidas para el partido entre Atlético Bucaramanga - Once Caldas el sábado a las 6:10 p.m.



1⃣ No habrá acceso de la hinchada visitante al estadio Alfonso López.

2⃣ Se cerrarán las fronteras.

3⃣ No se permitirá el uso de extintores. pic.twitter.com/PLwVgRXOIL