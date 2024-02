Jueves 8 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

Con una clara tendencia a la baja, la inflación anual al cierre de enero fue del 8.35%, confirmó el subdirector del DANE, Leonardo Trujillo, quien explicó que esto se explica por los ajustes en el transporte con un 13.22%, restaurantes 11.70% y bebidas alcohólicas con un 11.55%.

Manifestó que en los primeros 31 días del año, el índice de precios al consumidor fue del 0.92%, jalonada por transporte, restaurantes y bebidas alcohólicas.

La inflación del mes de enero de la ciudad de Armenia fue de 1.04%, y La inflación anual (entre febrero 2023 a enero 2024) para la ciudad de Armenia fue 7.69%,

Según el observatorio económico de la secretaria de hacienda de la alcaldía de Armenia, El aumento en el transporte sigue marcando los mayores niveles por categoría, siendo la ciudad de Armenia la más afectada. A pesar de tener el menor precio de referencia por galón, el precio promedio del combustible en las estaciones de la ciudad de Armenia es mayor que en el resto de ciudades de la RAP Eje Cafetero y esto se debe a la menor demanda agregada de la ciudad, que hace que las estaciones de gasolina compensen vía precios lo que no equilibran por vía de volumen de venta.

Los restaurantes son los primeros negocios en pasar los costos asociados de la nueva estructura de salarios a sus precios, dado que los costos de los insumos como los alimentos no presentan aumentos considerables.

En Armenia hoy no habrá marcha sino un plantón por parte de integrantes del pacto histórico, centrales obreras y sectores sociales solicitando a la Corte Suprema de Justicia celeridad en la elección del fiscal

La concentración se iniciará a las 8 de la mañana en la plaza de Bolívar de Armenia así lo confirmó el concejal de Armenia por el Pacto Histórico Jonathan Rojo que indicó que están convocando a los diferentes sectores, sociales y ciudadanía en general para que acompañen este ejercicio de movilización en defensa de la Constitución en defensa de la paz y por supuesto del Estado social derecho,

Y agregó “Fundamentalmente para que la Corte Suprema de Justicia en obligación de sus funciones haga la elección del Fiscal General de la Nación y brinde, las garantías necesarias para que se puedan llevar a cabo las principales investigaciones que requiere la sociedad colombiana y poder entonces de esta manera, hacer un acompañamiento a todos los órganos de justicia”

En la jornada en la plaza de bolívar desde las 8 de la mañana, donde habrá pronunciamientos y ejercicios de tipo pedagógico, el concejal añadió “queremos Concitar a la ciudadanía, para que comprendan la magnitud la importancia de la elección de un Fiscal General de la Nación que en digamos en consecuencia con lo que establece la Constitución frente a la independencia de los poderes pueda desarrollar un ejercicio de investigación

Tras la agresión que sufrió el secretario de Gobierno de Armenia por un vendedor ambulante, el alcalde rechazó el acto de violencia y anunció medidas

Las acciones van encaminadas a intensificar las labores de control y recuperación del espacio público en diferentes puntos de la ciudad.

El alcalde James Padilla, se refirió al lamentable suceso donde el funcionario de la administración municipal recibió varios golpes con un tubo por parte de un vendedor informal por lo que avanzan en las investigaciones.

Dijo que nada justifica la violencia y eso no será impedimento para cumplir con su promesa de campaña que establece el despeje de las principales calles de la capital quindiana respondiendo al clamor de la comunidad.

Vale anotar que el secretario de Gobierno se encuentra estable y denunció ante las autoridades competentes puesto que quien lo agredió no es la primera vez que lo hace con funcionarios públicos.

Luego de varios recursos judiciales, por fin fue elegido el nuevo gerente de Empresas Públicas del Quindío

Recordemos que recusaciones y acciones de tutela impidieron el proceso de elección, pero tras un juzgado levantar la medida de suspensión fue reanudado el cronograma permitiendo a la junta de accionistas elegir a José Alejandro Guevara como el nuevo gerente de la entidad para el periodo 2024 – 2027.

El alcalde de Circasia, Julián Andrés Peña dijo que el trámite se realizó sin ninguna dificultad. Fue enfático en decir que el proceso ha sido de más ruido externo que lo establecido en la sala de juntas.

De otro lado el secretario de representación judicial y defensa de la gobernación del Quindío, Juan Pablo Téllez votó negativo en la elección de la terna. Sostuvo que, a pesar de las diferencias en las proposiciones presentadas por la junta, fue una elección en el marco del respeto y realizado en debida forma.

El nuevo gerente es contador público especializado en Gerencia Tributaria, con una amplia experiencia en el sector público. Anteriormente se desempeñó como director del Departamento de Control Interno de la Alcaldía de Armenia.

Empresas Públicas de Armenia puso en marcha una estación de Bombeo de agua alterna como plan de contingencia por el fenómeno de El Niño

A pesar de las lluvias esporádicas que se han registrado en la ciudad, fue puesta en funcionamiento la estación de Bombeo “Chagualá” para garantizar la continuidad del abastecimiento del recurso hídrico en caso de alguna contingencia.

El subgerente de aguas de la entidad, Luis Alberto Vélez informó que cuentan con una concesión de 400 litros por segundo y una inversión de 1.350 millones para la puesta en funcionamiento de la infraestructura que permitirá solventar cualquier eventualidad frente a lo que se proyecta de temporada seca en los próximos meses.

Vale anotar que la estación de bombeo capta el agua de la principal fuente de abastecimiento que es el río Quindío y también del río Navarco de Salento, que cuenta con un caudal significativo lo que permitiría funcionar en caso de ser necesario.

Durante el debate sobre la salud mental en la asamblea departamental hubo cuestionamientos al actuar de las diferentes autoridades frente a los problemas que enfrentan hoy los jóvenes, adultos hombres y mujeres en el Quindío

Kevin Escorcia un joven que hoy se rehabilito del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y que ahora es terapeuta dijo que la importancia de tener empatía y amor sobre la situación que estamos viendo en el departamento con el alza en el consumo de sustancias psicoactivas y delito y aparte en el suicidio es de que todas las entidades se unan realmente no nos ganamos nada con cada cuatro años hacer debates para poder llenar formularios y demostrarle a la gente que nos reunimos a hablar de salud mental donde realmente el deterioro de la salud mental va en decadencia”

Y agregó “Los jóvenes son el futuro y estamos permitiendo de que ese futuro se borre de nuestras vidas, Es increíble en el departamento del Quindío como vemos niños niñas y adolescentes desde los 13 años como habitantes de la calle con un tarro consumiendo sustancias psicoactivas que antes ni se veían entonces desde mi testimonio de vida, le digo si es posible dejar de consumir si es posible vivir sin delito, pero realmente debemos de brindar herramientas a esos jóvenes y a esas personas que están en este momento con ese pensamiento de adicción o con ese pensamiento suicida, a que hay otro camino ya y para muchas personas es muy fácil hablarlo desde su punto de vista sin ni siquiera haberse tomado el tiempo.

Tres contenedores de aguacate Hass producidos en el Quindío serán exportados al Superbowl en Estados Unidos

El próximo domingo se realizará el Superbowl o Súper Tazón, un evento de fútbol americano que recibe a miles de espectadores y en el que, ya es una costumbre consumir el aguacate Hass antes, durante y después del mismo.

El presidente de la Asociación de productores de Aguacate Hass del departamento, Diego Orlando Aristizábal afirmó que el aporte no es muy grande puesto que no hay mucha cosecha, pero eso no significa que disminuya la importancia del proceso. Resaltó que es tradicional enviar entre dos a tres contenedores de aguacate al estado americano. Destacó que el periodo de cosecha apenas va a iniciar por eso algunos predios cuentan con alguna fruta por lo que esa es la que será exportada.

Dijo que en el departamento están cerca de 5 mil hectáreas sembradas de aguacate Hass.

En Armenia están aplicando el desincentivo por el consumo en exceso del agua

Y es que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico emitió la resolución 39 del 2024, con la cual se busca desincentivar el consumo excesivo de agua potable en el sector residencial, con el propósito de fomentar el uso racional del recurso hídrico.

El subgerente de aguas de Empresas Públicas de Armenia, Luis Alberto Vélez explicó que el tope permitido en el consumo del agua al mes es de 26 metros cúbicos por eso si el usuario se excede va a tener un costo adicional aplicado solo a la zona residencial.

Aclaró que los recursos recaudados por el exceso en el consumo del agua serán destinados en el Fonam, Fondo Nacional Ambiental.

Es de resaltar que la medida regirá hasta que el gobierno nacional lo determine, por eso la importancia del ahorro y la conservación del agua.

Desde Acodres, la Asociación Colombiana de la industria gastronómica en el Quindío espera que haya celeridad en los trabajos para recuperar el paso vehicular en la principal de Salento hacia el Valle del Cocora

Diana Galvis, directora de Acodres indicó que los restaurantes que están ubicados en el valle de cocora cerraron sus puertas porque no hay comensales debido a que no hay paso vehicular y la afectación económica es real,

Agregó que varios de los restaurantes tienen su propia producción de alimentos como leche y verduras por lo que están recurriendo a la venta a domicilio para que no se pierdan.

Las autoridades señalan que avanzan en el proceso investigativo para dar con el presunto sospechoso de la muerte de joven en Armenia

Recordemos que el hecho se registró en el barrio Las Colinas de la ciudad donde fue hallada sin vida una joven de 21 años donde el principal sospechoso es su pareja sentimental que huyó con su hijo de dos años.

Al respecto el secretario de Gobierno, Andrés Buitrago afirmó que avanzan en la búsqueda del hombre identificado como Oveimar Sánchez Polindara conocido como Cocacolo para que brinde las claridades frente a este lamentable hecho de violencia contra la mujer.

Vale recordar que para el domingo 11 de febrero, familiares y amigos están convocando a una velatón en el barrio Las Colinas para exigir celeridad en el proceso.

La Seccional de Carabineros y Protección Ambiental a través de su Grupo de Policía Ambiental y Recursos Naturales, hizo efectiva la captura de un hombre de 43 años de edad, por el delito de contaminación ambiental.

El caso se presentó a la altura de la Carrera 18 con Calle 36 en la ciudad de Armenia, momentos en que el hombre fue sorprendido realizando quema de cable encauchado, al interior de la vegetación con el propósito de extraer el cobre, la cual emitía gran cantidad de material particulado a la atmósfera.

Cabe resaltar que todo tipo de quemas está prohibido de acuerdo a la resolución 2225 del 25 agosto del 2023.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el año 2023 implementó varias estrategias con el fin de generar conciencia y reducir la siniestralidad en el país, así como medidas para que las autoridades de tránsito y autoridades locales efectuaran en todo el territorio nacional.

De acuerdo con el reporte del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (ONSV), estás acciones han dado buenos resultados y es así como se logró que el número de víctimas fatales por siniestro viales estuvieran 12 puntos porcentuales por debajo del año 2022, tomando como referencia el incremento de 2022 respecto a 2021.

Mariantonia Tabares Pulgarín, directora general de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Al terminar el año se evidenció que 16 departamentos y 17 ciudades capitales lograron salvar vidas, con una reducción en las fatalidades por siniestros viales en 2023 comparativamente con 2022. Entre los departamentos se destacaron Boyacá y Quindío con una disminución en la fatalidad del 13,2% y 19,8% respectivamente, y entre las ciudades Manizales, Armenia y Tunja con una caída del 19,2%, 20,6% y 21,2% respectivamente.

Respondiendo a su rol de institución acreditada y su compromiso con la calidad y la humanización en la prestación del servicio, el Hospital Departamental Universitario del Quindío San Juan de Dios adquirió un visualizador venoso infrarrojo, el cual facilita y disminuye las posibilidades de error a la hora de canalizar las venas de los niños y niñas que ingresan para ser atendidos en la institución.

Comfenalco Quindío otorga subsidios hasta por $91 millones para construcción de vivienda en el campo

Del 1 al 22 de marzo, Comfenalco Quindío recibirá las postulaciones de los afiliados que opten por el subsidio de vivienda para construcción en sitio propio. Los beneficiarios recibirán hasta $91 millones para edificar en zona rural y hasta $23 millones, en sector urbano.

Para acceder a este recurso, se deben cumplir requisitos básicos como estar afiliado a Comfenalco Quindío, que el trabajador y su grupo familiar no reciban ingresos superiores a los 4 salarios mínimos legales vigentes y que no hayan sido favorecidos con otros subsidios de vivienda. Así mismo, deben contar con un ahorro como mínimo del 10% de lo que arroje el presupuesto y tener licencia de construcción vigente.

Desde la Secretaría de Tránsito y Transporte se informa a la comunidad que, a raíz de los malos entendidos y situaciones negativas presentadas por el supuesto cobro de las citas para trámites en la dependencia, NO existe ningún valor para solicitar estas citas, y mucho menos para la labor que realizan los funcionarios en pro de la comunidad.

Los dispositivos móviles no son niñeras, así lo manifestó Alejandro Castañeda, Coordinador del Centro de Internet Seguro Viguias de Red PaPaz al referirse a la campaña internacional “mi primer dispositivo” en el marco del día de internet seguro.

Esta iniciativa tiene como objetivo entregar herramientas a madres, padres y cuidadores sobre qué hacer cuando niñas, niños y adolescentes reciben su primer dispositivo electrónico. Además, pretende fomentar conversaciones abiertas en familia sobre la protección en entornos digitales, así como empoderar a niñas, niños y adolescentes a usar la tecnología de manera responsable.

La campaña tiene como punto central el lanzamiento de una serie animada en YouTube Kids llamada “Héroes de Cero”, para enseñar a niñas y niños de 5 a 8 años las habilidades para la vida que necesitan para navegar en un mundo cada vez más en línea.

A través del mensaje “Si su hija o hijo quiere empezar a utilizar dispositivos electrónicos: Tómelo con CALMA, se lo agradecerán más adelante”.

En deportes, El Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Armenia (Imdera) trae noticias positivas para la comunidad al reactivar toda su oferta institucional. Esta semana marca el regreso de programas clave, incluyendo las tres ciclo vías dominicales, las escuelas de formación deportiva, los espacios de recreación y actividad física, así como los Hábitos y Estilos de Vida Saludable.

Las ciclo vías, que comenzaron oficialmente el pasado domingo con numerosas actividades en el tramo norte de la avenida Centenario, se extenderán nuevamente a los tramos occidente, en el sector del San José y el parque El Bosque, así como al tramo sur en el estadio Centenario, donde se llevarán a cabo diversas acciones recreo deportivas para toda la familia.

