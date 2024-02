En el Huila podría ubicarse un nuevo peaje

Neiva

Así lo dio a conocer la viceministra de Infraestructura, María Constanza García Alicastro durante su visita en la capital del Huila, donde indicó que se revisaron desde el gobierno Nacional los proyectos establecidos en la Ruta 45.

“Presentamos a la región los avances que tenemos, cuando llegamos al Gobierno, esta obra solo había avanzado en un 6% de ejecución, hoy tenemos la buena noticia de que el proyecto está andando y tiene varios frentes de trabajo”, afirmó la viceministra.

En esa línea, se le explicó al gobernador y los alcaldes, que el proyecto tiene unas fuentes de financiación, parte de los recursos salen de vigencias futuras, recursos de todos los colombianos que se comprometen para que año a año se giren al proyecto.

Además, puntualizó la vocera del gobierno central que otra parte importante está asociada en poder implementar en algunos casos unos peajes; que permiten recuperar y fondear las inversiones.

“En el tema de peajes no solamente es un tema en el Huila sino a nivel Nacional, tenemos cerca de 180 peajes en el país. Siempre estaremos atentos en verificar los requerimientos de las comunidades, a entender el pacto puntual que se pueda generar. Un llamado puntual a entender la importancia de estos peajes, que permiten movilizar obras, la inversión total de la Ruta 45 es cercana a más de 2 billones de pesos, que donde no se logra garantizar las fuentes de financiación, estos proyectos no se van a poder materializar” expresó García Alicastro.

Finalmente indicó que hay una estructuración del proyecto de cómo se establecieron los peajes, que será revisada por el gobierno Nacional donde se establecerán las ubicaciones de los mismos; proyecto que ya tiene un avance del 20 por ciento.