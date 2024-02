Play/Pause El Pulso del Fútbol, 8 de febrero de 2024 50:00 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre el gol de Millonarios ante América y la polémica que desató. César dijo: “Ayer viendo la repetición y la toma de la cámara, dije es fuera de lugar. El VAR traza las líneas, las cuales no son trazadas caprichosamente. El problema es cuadrar el momento en el que sale el balón”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Yo ya dejé de pelear con la tecnología, entonces para mí es gol. Además, la toma de la cámara no es la ideal, porque no está de frente a la jugada”.

