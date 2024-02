CGT Antioquia no participará en las jornadas de movilizaciones

Medellín, Antioquia

La dirección departamental de la Confederación Nacional del Trabajo en Antioquia aseguró que no participará y no está invitando a las jornadas de movilizaciones de este jueves en Colombia, asegurando que no se debe generar presión sobre la Corte Suprema de Justicia para la elección de la próxima fiscal general.

Jorge Iván Diez, secretario general de la CGT Antioquia, aseguró que es contrario a los ideales de la confederación el protestar para exigir que la corte no se tome el tiempo necesario para tomar una decisión.

La CGT Antioquia, NO HA CONVOCADO, ni participará de jornadas de protesta contra la Honorable Corte Suprema de Justicia @CorteSupremaJ.

Somos respetuosos de la institucionalidad, la separación de poderes y el orden constitucional. @CConstitucional @SenadoGovCo @infopresidencia — @CGTANTIOQUIA (@CGTANTIOQUIA2) February 7, 2024

Sin embargo, la posición departamental es contraria a la directriz entregada desde las directivas nacionales, que no solo asistirán, sino que están convocando e insistiendo en que la elección de la nueva fiscal se debe desarrollar inmediatamente.