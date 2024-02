Rafa Pérez tuvo más ofertas del fútbol colombiano, pero se decidió por Junior: la razón

Junior de Barranquilla, vigente campeón del fútbol colombiano, armó una nómina de ensueño para la temporada 2024. El objetivo no solo pasa por retener el título del torneo local, sino también se busca conseguir una excelente participación en la Copa Libertadores, certamen al que se accedió directamente a la fase de grupos.

Uno de los estelares refuerzos fue Rafa Pérez, quien habló en El Alargue de Caracol Radio sobre cómo se arregló su conflicto con San Lorenzo de Almagro y el rodaje que ha empezado a tener con el equipo de Arturo Reyes. “En lo personal, he venido de menos a más. La verdad que me he sentido muy contento. Después de dos meses sin actuar de manera oficial, cada partido que pasa me he sentido mucho mejor. Siempre hay cosas por mejorar, pero creo que vamos por un buen camino”, explicó.

Pérez y Reyes se conocen desde el 2017, cuando el ahora estratega oficiaba como ayudante de Julio Comesaña: “Ya tuve la fortuna de haber entrenado con él, de conocerlo y eso hace que las cosas sean mucho más fáciles para mí”.

Finalmente, el defensor central de 34 años se refirió a los equipos que lo intentaron fichar este año, no solo en el rentado nacional sino también en territorio argentino. Si bien confirmó diálogos “con un par de entrenadores”, al final terminó eligiendo, en una decisión conjunta con su familia, regresar a la capital del Atlántico.

Situación con San Lorenzo

Se pudo llegar a un acuerdo

“Hay un acuerdo de confidencialidad sobre las cosas a lo que se llegaron. Lo que puedo decir es que me siento tranquilo, porque las personas que me conocen saben cómo he actuado frente a las cosas, se ve mi honestidad. Rafael Pérez no renunció a absolutamente nada de lo que se debía, lo que se hizo fue un acuerdo conciliatorio en el que yo quitara la demanda, que ya estaba en función, a San Lorenzo para destrabar un poco la situación. De la deuda que tenían conmigo se hicieron cargo. A Dios gracias que se pudo destrabar la situación, tardó un poco pero se destrabó al fin y al cabo”.

Demoras para jugar con Junior

“En principio fue bastante complejo por un tema extrafutbolístico, un tema que con mi antiguo club estaba pendiente. Eso hizo que mi debut se tardara un poco. Después de tanta espera, ya he podido estar en la cancha tratando de ayudar a Junior, que ha sido siempre la idea. Subiendo de a poco y agarrando ritmo, después de dos meses sin competir a nivel oficial. Eso me pone bastante contento en la parte personal. Que el Junior esté ahí en los primeros lugares, en estas primeras fechas, también de nuestra parte se siente mucha alegría”.

Grato presente en Junior

De a poco recuperando el nivel

“En lo personal, he venido de menos a más. La verdad que me he sentido muy contento. Después de dos meses sin actuar de manera oficial, cada partido que pasa me he sentido mucho mejor. Siempre hay cosas por mejorar, pero creo que vamos por un buen camino. Hay un grupo de jugadores muy maduros, que han acatado la idea del entrenador bastante rápido y eso hace que las cosas se vayan haciendo mucho más fácil. Siempre es mejor corregir sobre victorias, eso nos deja tranquilos. Tenemos el compromiso de mejorar cada día más y sabemos que el objetivo que nos hemos planteado va por buen camino. Tratamos siempre de conseguir la mayor cantidad de puntos posibles, que nos acerquen a ese primer objetivo que es tratar de clasificarnos lo más rápido posible”.

Ya se conoce con Arturo Reyes

“Ya tuve la fortuna de haber entrenado con él, de conocerlo y eso hace que las cosas sean mucho más fáciles para mí y para todas las personas que hemos llegado. Conocemos su idea y vamos por buen camino, tratando de acoplarnos lo más rápido posible porque ya hay una base, que fue la que anteriormente salió campeón del fútbol colombiano. Nos trajeron para engranar lo más rápido posible y ayudar a una base de jugadores con mucho talento”.

Ofertas para el 2024

“Sí me buscaron. Para no dar nombres por respeto y no herir susceptibilidades, hubo posibilidades no solamente de Colombia sino también del fútbol argentino y otras partes. Gracias a Dios que nosotros, en estos cuatro años en Argentina, siempre tuvimos la posibilidad de jugar. En diciembre del año anterior sí hablé con un par de entrenadores de clubes acá en Colombia, que quisieron contar conmigo. Con mi familia tomamos la decisión de darle prioridad a Junior”.