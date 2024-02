Madre de cadete fallecido en Escuela Militar: Murió por influenza, que terminó en neumonía

Sigue siendo crítica la situación en la Escuela Militar de Cadetes ‘José María Córdova’ ante el brote de un extraño virus respiratorio que no han podido identificar con exactitud las autoridades sanitarias del Ejército Nacional.

El sábado pasado el virus cobró la vida del alumno Cristopher Blanco Vásquez, oriundo del departamento de Atlántico. El joven presentó síntomas agudos y falleció en el Hospital Militar de la capital del país.

Para frenar los contagios, se conoce que habría cinco alumnos aislados por síntomas, el Ejército Nacional tomó una serie de medidas sanitarias. Una de estas fue ordenar la virtualidad para algunos jóvenes que habrían mantenido contacto con Blanco.

“Yo lo visité el domingo antepasado, tenía una congestión nasal, pero no tenía fiebre. No le ha dado dolor de cabeza y le escribieron horas después, sumado a una fiebre que tenía y su salud. Alcanzó a estar una semana enfermo. Apoyo del Ejército hacia nosotros ha sido incondicional, los malos son las personas que tenían a cargo a mi hijo”, afirmó.

“Quiero que las personas encargadas de él me expliquen qué pasó. Me refiero a personas que tenían a cargo a mi hijo, lo llevaron más de una vez al dispensario en la Escuela. El día de la prueba física no alcanzó a terminarla. Desde que dijeron que mi hijo había muerto ellos me han acompañado.

Noticia en desarrollo...