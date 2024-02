Cavendish se sinceró: “Todos mis compañeros colombianos han sido geniales, excepto uno”

Son varias las figuras del ciclismo mundial que han arribado al país para disputar el Tour Colombia 2.1. Entre los más destacados está Mark Cavendish, quien habló en AS Colombia sobre su rol como esprinter y la experiencia que ha ganado con el pasar de los años.

“Creo que los esprinters podemos ir rápido al final de las carreras. Teóricamente no somos buenos para el ciclismo, el resto del deporte es muy duro... Realmente nosotros no deberíamos pertenecer al ciclismo, pero es bueno poder ganar. Al final, el esprint es la única parte del ciclismo que todavía tiene mucha táctica y que envuelve el instinto. No son solo números en un computador, se trata de pensar y eso es lo que amo de embalar”, sentenció.

Justamente al enfocar sus esfuerzos en la velocidad, Cavendish reconoció que a sus 38 años no cuenta con el rendimiento que tenía en su juventud, pero dicha situación la compensa con experiencia. “Claramente, la velocidad natural no es lo que solía ser en mí, pero, por otro lado, la experiencia ganada es mucho más de lo que solía ser. Cada año gano más experiencia y eso puede ser un balance”, indicó.

Afirmó sentirse “afortunado” por estar viviendo del ciclismo desde hace dos décadas, periodo en el que ha podido hacer parte de “equipos increíbles” y en el que ha ganado etapas en las tres grandes vueltas: Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España.

Feliz en Colombia

Mark Cavendish aprovechó para hablar sobre cómo ha sido su experiencia en el país. En primer lugar, advirtió que fue duro trabajar en la altura de Medellín, dado que nuca lo había hecho, pero con el trabajo de su equipo logró ir acoplándose de a poco. Lo anterior hasta el punto de ya disputar el Tour e incluso terminar dentro del podio (tercera casilla) en la primera etapa.

Se refirió también a los colombianos con los que ha podido compartir a lo largo de los años. En dicho sentido, le dedicó unas bonitas palabras a Fernando Gavirira, quien precisamente se impuso en el inicio de la competición.

”La primera vez que conocí a Fernando fue en San Luis, Argentina. Estábamos listos para correr y llega este colombiano pequeño y fue (señal de ir muy rápido) con mucha superioridad, mucha superioridad. Ya lo había visto correr en el velódromo, creo que ya era campeón mundial allí, pero yo no reconocía su cara y me venció. Me aplastó y lo hizo creo que dos o tres veces más, finalmente en la última etapa lo pude vencer.... Verlo crecer ha sido lindo. Ya conocí a su papá y a su abuelo y fue muy bonito, recordarlo y haberlo visto desde que era un niño es muy especial”, dijo.

Respecto a sus compañeros en el Astana, no se guardó un solo elogio. De Santiago Umba sentenció: “Lo amo. La otra vez estuvimos en su tierra natal con su familia, fue muy lindo. Él realmente me acuerda de Julian Alaphilppe, sus maneras. Me acuerda de Julian cuando comenzó a ser profesional, muy inteligente, con mucha confianza. Estoy impresionado porque al principio no hablaba nada de inglés y ahora él trata de hablar, realmente está aprendiendo, lo está intentando y eso realmente significa mucho. Amo a ese chico”.

Y de Harold Tejada comentó: “Amo a Harold, él es tan tranquilo, ‘tienes que venir a Medellín’, ‘te gustó Medellín’, lo amo”.

También recordó a grandes del ciclismo nacional como Rigoberto Urán, a quien lo considera como “alguien genial”, y Álvaro Hodeg, con quien tiene una gran amistad debido a que “es un muy buen ser humano y con un increíble corazón”. Si bien afirmó que todos los colombianos con los que ha compartido “han sido geniales”, reconoció que con uno no tuvo una buena relación.

Finalmente, Cavendish opinó sobre el momento del ciclismo en Colombia: “Es grande, ¿cierto? Es increíble. Le rogamos al entrenador (del Astana) para ver los Campeonatos Nacionales, pero no pudimos ir y nos tocó verlos desde otro lado. No puedo esperar para sentir la atmósfera de una carrera, es impresionante. Tuve muchos corredores colombianos en el mismo equipo y ahora puedo entender por qué es duro para ellos estar lejos de casa en Europa”.