Fernando Gaviria tras triunfo en el Tour Colombia: “Le he pedido disculpas a Persico”

Fernando Gaviria tuvo un debut soñado en su tierra, el ciclista antioqueño se quedó con la victoria en la primera etapa del Tour Colombia, convirtiéndose, por ende, en el primer líder de la carrera. Al final de la jornada, el pedalista agradeció a sus compañeros y se refirió a la polémica con el italiano Davide Persico, quien terminó segundo y le protestó al terminar la prueba.

“Cuando se gana, uno siempre puede decir que está bien... y estamos de maravilla. Una etapa bastante dura por la altura y por la rapidez de todo el tramo final. Al final, por fortuna, contamos con fuerzas”, comentó el colombiano a los medios.

Y agregó, refiriéndose a los reclamos de Persico. “Creo que hicimos un buen trabajo como equipo y tuvimos que enfrentar rivales fuertes. Todo el mundo quería buscar las opciones, pero pienso que lo hicimos bien. He buscado desde el momento de lanzar el sprint la dirección de las vallas y es cierto que tanto Persico como yo nos hemos encontrado ahí, le he pedido disculpas, pero mi trayectoria era esa, tanto uno como otro queríamos buscar el hueco y ese hueco a veces no existe”.

Gaviria, que el año pasado consigió dos victorias, destacó finalmente sentirse feliz por su inicio de temporada. “Contento por empezar así el año y agradecido a mis compañeros por el gran trabajo”.

Uno de los más ganadores de etapas en el Tour Colombia

Con su triunfo en la primera etapa del Tour Colombia, Fernando Gaviria igualó a Juan Sebastián Molano como los dos corredores que más triunfos de etapa tienen en la carrera, cuatro para cada uno. A nivel general, esta es la victoria 52 en su carrera en el ciclismo de ruta.