Avistan animales fuera de su hábitat tras incendios forestales en Santander

La fauna tiende a desplazarse a zonas más seguras, ademá de migrar entre hogares, fincas y predios que no hacen parte de su hábitat. Esto debido a los incendios forestales que se han presentado durante la temporada del fenómento del Niño.

Es por eso que en lo últimos días se han visto diferentes especies desorientadas entre viviendas y zonas rurales donde hay comunidad.

“Este lindo ejemplar, para tenerlo en cuenta está con su osezno. No lo deja ver. Es un animalito que no es agresivo, para que por favor lo respetemos y cuidemos”, expresó a través de un video un habitante del sector de Santa Barbara, donde fue visto un oso de anteojos muy cerca a la comunidad.

🐻#Video | Oso de anteojos fue visto en Santa Barbara fuera de su hábitat.





Por su parte la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb) hizo un llamado para que dar paso a los animales que están migrando, no acercarse y evitar bloquear su camino.

“Evitemos las capturas de estos animales, debemos evitar lastimarlos porque están de paso y por el miedo o pensar que están allí para generarnos alguna lesión resultan capturándolos y maltratándolos. Hay que ofrecerles agua. Ellos van a seguir su camino y pedimos que lo reporten a las autoridades ambientales”, señaló Juan Sebastián Mejía, médico veterinario de la Cdmb.

Dijo que usualmente presentan lesiones por quemaduras debido a los incendios, pero lo que más preocupa es cuando son atentidos con un caso avanzado de problemas respiratorios debido a la inhalación de cenizas y material particulado.

“Solo el 30 % se pueden salvar en estos casos, pues muchos presentan pronósticos desfavorables”. El fenómeno del Niño provoca la disminución de caudales, sequías e incendios y esto afecta la fauna, explicó el encargado del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de la Corporación.

Protege la vida silvestre ante #ElNiñoNoEsUnJuego y sus incendios. Si ves una especie en peligro, acude a la Corporación Autónoma Regional o Autoridad Ambiental local.





Es así como autoridades ambientales en Santander hacer un llamado urgente para salvaguardar el bienestar de estos animales que hoy se encuentran desorientados a causa e los incendios. En lo que va del año, según la oficina de Gestión del Riesgo departamental, 42 incendios forestales han sido atendidos y 250 conatos de incendios, afectando más de 1.450 hectareas de terreno.

La Cdmb ha hecho visitas en los lugares como Piedecuesta en Río del Hato y en el Páramo de Berlín en Tona donde más ha resultado afectada la fauna. Sin embargo habitantes de otros municipios también ha reportado el avistamiento de animales fuera de su ecosistema.

“Los animales silvestres pasan por una situación de profundo estrés ya que ven como su hábitat está siendo destruido, hay caos en el ecosistema. Unos alcanzan a huir, otros se quedan atrapados y se incineran y otros sufren quemaduras que les provoca la muerte al poco tiempo. No los cacen, no los maltraten, no los domestiquen”.

Para las aves se puede poner unos recipientes en la parte alta, como bebedores para que puedan beber agua. En el caso de grandes felinos no dejar animales sueltos para que no sean llamativos para ellos, sino que sigan su rumbo.

El páramo en particular es un corredor de biodiversidad donde especies como el oso pueden desplazarse muchos kilómetros en un día, así como felinos.