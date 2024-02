Administración que dice conectar a Tunja con la transparencia cometió acto de corrupción

Tunja

En entrevista con Caracol Radio el reconocido abogado que ha interpuesto miles de acciones constitucionales contra administraciones municipales, del departamento e incluso nacionales se pronunció sobre la polémica causada por el contrato que firmó el abogado, Juan Sebastián Ramírez con la alcaldía, justo después de retirar la demanda de nulidad electoral contra el alcalde, Mikhail Krasnov.

Dijo que, “desde el punto de vista jurídico la demanda de nulidad electoral no ha sido admitida todavía y él podía retirarla, si bien es una acción pública se puede retirar hasta antes de la admisión, se ha corrido traslado de la medida cautelar, aunque cualquier ciudadano la puede promover”.

Eso sí, criticó la decisión del abogado. “Desde el punto de vista ético me parece absolutamente inadmisible que una persona que dice que está luchando por el interés de la ciudad, resulta que retira la demanda y días después celebra un contrato con quien tiene el poder de nombrarlo, eso no tiene ninguna presentación, lo que estaba haciendo en mi criterio era buscando intereses particulares y para eso no son las acciones constitucionales”.

Reitera que, “yo creo que él se vendió, pero la administración lo compró, creo que hay ofrecimiento y aceptación, porque cómo más no lo puedo entender de otra manera”, dijo el abogado Yesid Figueroa.

Anuncia acciones legales contra Juan Sebastián Ramírez

Figueroa dijo que, “yo si voy a denunciar disciplinariamente a ese abogado, porque eso no se puede permitir”, recordó el trabajo que él adelanta desde hace años y lamentó que se pierde la credibilidad, “llegan y me ofrecen un puesto y adiós todo lo que se hizo”.

El abogado Yesid Figueroa lleva más de 9 años ejerciendo el derecho y presentando acciones constitucionales para defender los derechos de los ciudadanos y declaró lo que sintió cuando conoció lo que pasó. “Yo quedé estupefacto cuando conocí la noticia y dije no, yo no puedo creerlo, resulta que sí. Simplemente en mi criterio lo compraron y se vendió, se molestan algunos, pero cómo lo describimos, simplemente compraron una conciencia, una persona que decía ser opositora de esta administración que estaba haciendo control a través de una acción electoral y la persona se vendió, eso no tiene presentación desde el punto de vista ético, inclusive legal

Esta fue la respuesta del abogado, Juan Sebastián Ramírez a Caracol Radio sobre la decisión de retirar la demanda de nulidad y aceptar el contrato, “voy a trabajar por Tunja y no soy vendido como muchos insinúan” y advirtió que no dará declaraciones.

Esa respuesta, Yesid Figueroa la calificó como maquillaje. “Eso es como un maquillaje, en mi criterio la administración que dice conectar a Tunja con la transparencia cometió un acto de corrupción y clientelismo y es absolutamente evidente que él retiró la demanda por ese contrato”.

Y habló de los cortos tiempos que pasaron entre el retiro de la demanda y la firma del contrato. “Presenta el memorial retirando la demanda y días después aparece un contrato por más de $54.000.000 como lo llamamos los ciudadanos decentes eso, son actos de clientelismo y de corrupción, no sé cómo esta administración lo vaya a explicar”.

Recordó lo que le dijo un asesor de la alcaldía de Tunja ante esa polémica. “Por ahí un asesor me escribió diciendo que es la unidad y le respondí, sí es que la unidad no es comprar a las personas, eso está muy mal, en mi criterio es absolutamente equivocado de esta administración”.

Hasta el momento la administración municipal de Tunja no se ha pronunciado ante la polémica generada por la entrega de un millonario contrato en Ecovivienda al abogado que había demandado la elección del alcalde, Mikhail Krasnov.