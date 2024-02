Ever Valencia y su adaptación en América / Foto: América

Ever Valencia tras jugar para el América: Llegué al equipo más grande de Colombia

Ever Valencia vive un buen momento en su carrera con América de Cali, equipo al cual llegó este año proveniente de Santa Fe. En cuatro partidos de la presente Liga, el oriundo de Villavicencio ya anotó gol y generó una asistencia en la goleada 4-1 ante Nacional.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Valencia habló de su actualidad con el conjunto vallecaucano, su adaptación con el técnico César Farías, el análisis del próximo partido ante Millonarios, entre otros temas. “La verdad feliz por este paso tan importante en mi carrera. Yo llegué a una institución tan grande o si no la más grande de Colombia. Feliz de poder aportar, de ingresar bien, de ayudarle al equipo. Aquí me recibieron bien, hay líderes espectaculares, mejor dicho, tenemos un buen grupo y eso ayuda a que la adaptación de uno, que el día a día sea feliz, sea tranquilo, y así uno pueda fluir en el terreno de juegos”.

El jugador de 27 años contó lo importante que fue el partido ante Atlético Nacional y el cómo se viven este tipo de partidos. “Esos partidos son especiales, son clásicos y uno quiere afrontarlos de la mejor manera. Tuve la fortuna y la oportunidad de poder ingresar bien y hacer la asistencia a hacer gol, y de que el grupo estuviera fuerte y unido. Estoy agradecido por ese momento, por cómo se vivió, por cómo le estoy aportando al grupo que es lo más importante. Poder ingresar y ayudarle al equipo, ayudarle a los compañeros, la verdad que eso es muy gratificante como jugador”.

Valencia, quien ya ha tenido paso por equipos relevantes en Colombia, reforzó el sentimiento de compromiso y rigurosidad que se vive en las instituciones de nombre. “Estando en América entendí que nosotros en equipo grande toca salir a proponer, porque para eso estás en equipo grande. Lo digo con mucha humildad sin herir a nadie. El estar en equipo grande, en estar en institución grande te obliga, te da la necesidad de salir a buscar el partido en cualquier escenario”.

El jugador comentó la manera de como se vive en la nueva dinámica del fútbol, y el estado de concentración que se debe tener en este tipo de partidos. “El equipo que te muestre debilidad hay que salir a reventarlo (por no decirlo en otras palabras), porque hoy en día el fútbol colombiano es así, muy competitivo. El que dé ventaja, pues lo están jodiendo, y quizá esa ese día, Nacional no tuvo una buena noche, mostró debilidad y nosotros la supimos aprovechar”.

Valencia ha tenido que vivir la transición de diferentes ideas tácticas en el América. Ahora, bajo la dirección de César Farías, el extremo derecho se ha adaptado satisfactoriamente a la idea de juego del estratega venezolano que pasó por Águilas Doradas el año anterior.

“La verdad estamos contentos, es una idea buena que nos gusta. Qué bueno un equipo que proponga, que sea intenso, que en la contrapresión sea importante, de jugadores inteligentes, que sean berracos. Estoy tranquilo porque le estoy aportando al equipo, me está yendo bien, quiero seguir así, quiero seguir mejorando, quiero seguir creciendo la mano del profe y esperemos que así sea”.

El jugador entregó un resumido análisis de como pueden atacar a Millonarios en la próxima fecha, y la influencia de Leonardo Castro en el equipo. “Millonarios es un rival que si usted sale a proponerle, que si usted también lo espera y lo contraataque le puede hacer daño. Leonardo Castro es un jugador que tira bastante diagonal, es inteligente a la hora de jugar. Entonces todos los detalles los hemos visto, lo estamos analizando, y esperamos que el día miércoles estemos concentrados (…) Millonarios es un equipo que ya lleva un proceso largo, que tiene jugadores con alto nivel, y quizás se fue confiado en el partido con Tolima.”

Por último, Ever Valencia contó detalles de la forma de como se dio su salida de Independiente Santa Fe y la relación con el presidente Eduardo Méndez y el actual técnico Pablo Peirano. “Con el presidente siempre estaré agradecido por la oportunidad, se portó muy bien conmigo. Sé que soy de los pocos jugadores que puedo decir eso, la verdad, agradecido con el profe también porque fue muy sincero conmigo. Quizás él estaba buscando otra forma, otro tipo, otro estilo de jugadores. Lo entendí, me lo manifestó así, aunque no fue muy claro, pero como le digo, fue una manera muy amistosa y tranquila y lo agradecí”.

Escuche la entrevista completa