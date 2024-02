David González explicó los motivos por los que Deportes Tolima no hizo grandes fichajes

Deportes Tolima pasa por un gran momento en este inicio de la temporada 2024 del fútbol colombiano. El cuadro ibaguereño está entre los líderes del campeonato, ha mostrado un juego bastante interesante y se ha dado el lujo de vencer a grandes como América de Cali y Millonarios.

En diálogo con El Vbar Caracol, el entrenador David González explicó los trabajos realizados para que su equipo siga brillando en el rentado local, identificó las virtudes que tiene su grupo línea por línea (algunos incluso, en su opinión, podrían ser llamados a Selección Colombia) y llenó de elogios a dos piezas fundamentales de su once titular: Yeison Guzmán y Neto Volpi.

“Desde que llegué, vi un grupo talentoso con jugadores de mucho recorrido y experiencia. Empezamos a explotar eso, cada jugador fue encontrando su nivel y lo estamos manteniendo. Si bien el final del semestre anterior no terminó como esperábamos, se ha mantenido ese nivel, seguimos por ese buen camino, con las ganas intactas de hacer historia y ganar cosas con este equipo”, sentenció.

Finalmente, el estratega antioqueño se refirió a las razones por las que junto a la directiva, encabezada por el presidente César Camargo, decidieron no realizar grandes contrataciones para este primer semestre del año. Vale recordar que los únicos fichajes del club fueron Brayan Rovira y Yilson Rosales.

Bueno inicio de temporada 2024

Victoria contra Millonarios

“Mantener la intensidad de juego que mostramos en ese primer tiempo es muy difícil. Tenemos jugadores que están sorprendiendo a muchos, pero es normal que ese tipo de intensidad no se mantenga por el cansancio y demás. Nosotros salimos con la intención de ganar, nunca se da la instrucción de meternos en nuestro campo y darle el balón al rival, nunca. El mismo ritmo del partido y lo que entregas hace que en momentos deba ser así. El rival también juega”.

Feliz con Yeison Guzmán

“Reconocer que Yeison (Guzmán) ha sido un jugador excepcional desde que arrancó en Envigado. Después, Nacional se hizo con sus derechos y ya era bueno, pero de pronto allá no tuvo la continuidad necesaria o la idea de juego que tenían no le ayudó, son muchas cosas que suman para que eso pase. Yeison técnicamente y tácticamente es excepcional y a eso se le suma que se ha convertido en una máquina: presiones, esfuerzos, correr hasta el minuto 85-90, no es normal para un jugador ofensivo en nuestro fútbol. Todo eso le ha dado la posibilidad de marcar esos goles tras presiones, además de ser socio de todos y ayudar al colectivo”.

Importancia de Neto Volpi

“Esa seguridad que Neto nos transmite, repercute en el resto de los compañeros. Hacerle un reconocimiento también a (Juan Camilo) Chaverra, que cumplió con un buen papel durante los últimos partidos. Neto, además de la seguridad que ofrece, es un arquero que tiene un arma y es el golpeo del balón. Esto nos hace un equipo más peligroso porque podemos intentar sacar el balón limpio, pero al mismo tiempo, cuando somos presionados por el rival, tenemos esa arma de hacer que los equipos contrarios se partan”.

No hubo grandes fichajes

Tranquilo con su plantel

“El tiempo hace que este tipo de procesos, cojan más forma. Es bueno contar con el 100 por ciento de los jugadores que estuvieron el semestre pasado, a excepción de (Juan David) Ríos y otros que no contaron con tanta continuidad. La gran mayoría sigue y es un grupo que supo entender las formas e ideas que les dimos. Ellos se han tomado confianza, han aprendido a conocerse y se les nota en los partidos”.

Refuerzos

“No tiene que ver tanto lo económico, sino que fue un consenso al que llegamos con César (Camargo) y los directivos. Tenemos una nómina excelente, cualquiera de los jugadores que tengo puede ser refuerzo de cualquier equipo de la Liga. No vi la necesidad de traer. Toda la vida dije que no entendía por qué los equipos traían seis refuerzos y al siguiente semestre otros seis, eso hace parte de cortar procesos. Entiendo que la hinchada y la gente a veces necesita ver nuevas caras para ver que se está haciendo bien el trabajo, pero cuando se tiene un grupo establecido no es tan necesario”.

Objetivos a futuro

Enseñanzas al grupo

“Soy consciente de que sigue siendo una carrera corta. Recién estoy empezando, tendré unos 80 partidos. Trato de hacer sentir importante al jugador, que se sienta capaz, que entiendan que muchas cosas les pueden ayudar con el juego. A uno como jugador le aparecen muchos obstáculos y dificultades, pero entre más herramientas se tengan para sortearlos, más cerca estará de tomar buenas decisiones y ganar partidos”.

Sueños con el Tolima

“El objetivo es el mismo, las ganas son las mismas de cuando llegamos en septiembre. Es ayudar a que este equipo siga creciendo. De la mano del presidente César Camargo, hemos encontrado mucha disposición y ganas. Sabemos que este equipo va para grandes cosas. Sería ideal hacer parte de esa historia y lo estamos disfrutando en los entrenamientos. Queremos poder ser instrumentos que ayuden a estos muchachos a escribir nuevos capítulos”.

Jugadores a la Selección

“Es algo que como entrenador no trato de meterme mucho para no crear polémica. Si nuestro equipo sigue haciendo las cosas como las está haciendo, Junior y otros más podrían ser tenidos en cuenta en las conversaciones o debates para la Selección Colombia”.