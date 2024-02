Congresistas del Pacto Histórico cuestionan declaraciones de oposición contra el Gobierno

Nacional

Tras conocerse las declaraciones hechas por la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, en las que afirmó que: “hoy el desafío de nosotros es que Petro no se quede cuatro años, ni que acabe con la libertad”, los representantes del Pacto Histórico, David Racero y Maria Fernanda Carrascal, respondieron a estas afirmaciones, por medio de comunicados en sus redes sociales, donde hicieron pública su posición frente a la persecución de la oposición al ‘gobierno del cambio’.

“Hay una politización sesgada por parte del Fiscal Barbosa y la Procuradora Cabello, en contra del gobierno del presidente Petro y su bancada del Pacto Histórico, que lleva a investigaciones no procedentes”, denuncia el congresista Racero.

El llamado a los demócratas hecho por David Racero, confirma la creencia que los pertenecientes al Pacto siguen teniendo en el respeto al voto popular por el presidente de la República. Ante los llamados de la oposición a realizar movilizaciones en las calles, el congresista convoca a los votantes del partido y a las entidades públicas a estar alerta y evitar un presunto ‘Golpe de Estado’.

“Personas tan influyentes como la senadora María Fernanda Cabal lo ha dicho. Son públicos los videos dónde dice que este gobierno no puede terminar los cuatro años. Ese es el tipo de oposición de una extrema derecha. No simplemente convocan movilizaciones, que son completamente democráticas y legítimas en un Estado social de derecho, pero otra cosa es cuando ya llaman a sabotear al gobierno. Nos preocupa que ya se diga públicamente y no haya una reacción de las entidades correspondientes”, afirma el representante.

La congresista María Fernanda Carrascal hace un llamado a los medios de comunicación a ser transparentes y profesionales, tras una presunta difusión de falsas afirmaciones. De igual forma, asegura que no permitirán que intereses ajenos afecten la correcta institucionalidad y la democracia del país.

“Urge, más que nunca, el cambio de fiscal, que se nombre prontamente por parte de la Corte Suprema y que se recupere la Fiscalía como una institución objetiva, neutral, que de garantías a todos los colombianos y colombianas”, concluye David Racero.