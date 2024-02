Adriá Soriano sobre representar a Colombia en la Copa Davis: “Tomé la mejor decisión”

Adriá Soriano durante su confrontación ante Luxemburgo. (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images)

Adriá Soriano, tenista colombo-español que dio el punto definitivo para Colombia en la serie Ante Luxemburgo por los Playoffs del Grupo Mundial I de la Copa Davis, dialogó con Caracol Deportes sobre lo que fue representar al país en esta confrontación y cuál fue la decisión para hacerlo.

“Feliz de poder ser parte de ese gran evento, de esa remontada, hace 55 años que Colombia no remontaba de esa manera. Fue una victoria de todos, del equipo, de todos los que estaban, así que me lo llevo en el corazón, a la memoria y esto me servirá también para mi carrera”, celebró sobre el triunfo 3-2 frente a los europeos.

Soriano ya había jugado como colombiano en los Juegos Panamericanos, sobre esto, comentó: “representar a Colombia en los Panamericanos fue la primera vez que sentí la sensación de que había algo detrás mío, que era algo más que tenis, un país, pero cuando llegas a Bogotá, ya incluso hay una sensación de equipo más fuerte, hay una grada, hay un público que directamente lo ves, fue un momento súper bonito. Me ayudó muchísimo a motivarme y a hacerlo mejor de lo que yo quería hacerlo. Eso me lo llevaré y quiero repetirlo muchas veces más”.

Sobre la altura, destacó: “tuve la suerte de venir a Bogotá en octubre, ya había experimentado un poco la sensación de jugar en esa altura, era bola pinchada, creo que me ayudó un poco más y las sensaciones fueron muy buenas. Esa semana cada vez me iba sintiendo un poco más cómodo, jugando mejor y creo que al final el último partido fue el mejor partido que jugué de todos, contento por ello”.

Soriano resaltó que el equipo es una familia. “Nico (Mejía) lo dejó muy claro y yo también intenté dejarlo claro en las entrevistas, que esto se hace por amor, que somos una familia y que lo importante es que cada vez que juguemos lo hagamos el uno por el otro y que pasen cosas tan bonitas como las que pasó”.

¿Por qué decidió jugar para Colombia?

“Empezamos antes aquí en Colombia, ahora me encuentro en Bucaramanga, vine a visitar a la familia un par de días y aquí es donde empezó, eso es lo más importante. Yo me crie en Barcelona y allá es donde desarrollé gran parte de mi tenis durante el año y que los veranos seguía aquí y seguía entrenando, pero al acabar la carrera universitaria tuve un vínculo muy fuerte con todos los latinos y los colombianos que había en Miami, que fue donde estudié. Fue una idea que se me fue pasando por la cabeza y al ver que tenía oportunidades profesionalmente decidí dar el paso, porque creía que era una gran oportunidad, poder representar a Colombia, tener la chance de vivir momentos como el que viví ayer, por eso ya estoy totalmente convencido de que tomé la mejor decisión”, explicó.

Y añadió de su vínculo con Colombia: “Mi vínculo es mi mamá, mi mamá es de Bogotá, pasa que mis abuelos se mudaron a Bucaramanga hace muchos años y es donde yo venía a visitarlos, pues yo desde que tengo un año, hasta los 16 y 17, vine tres meses a Bucaramanga a veranear y por parte de mi mamá es todo el vínculo, son siete hermanos, tres se encuentra aquí en Colombia. Por parte de mi papá, sí que tengo la familia en España”.

Finalmente, contó por qué es hincha del Atlético Bucaramanga. “Larga historia, uno cuando pasa de pequeño mucho tiempo en una ciudad, involucra unos valores y unas creencias y Wilmar Nuñez, que es aquí el que me acompaña cuando estoy en Colombia, es un gran fanático del Bucaramanga y me lo dejó bien claro que no tenía otra opción”.