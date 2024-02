Al descubierto quedó como opera una banda dedicada al robo de autopartes en Ibagué

Ibagué

Al descubierto quedó como está operando en Ibagué una banda delincuencial dedicada al robo de autopartes de vehículos de alta gama, los ladrones que se movilizan en motocicletas quedaron en captados en video en la comuna 4, pero no es la primera vez que se puede evidenciar su actuar, en redes sociales son varias las denuncias que se han registrado por hechos similares.

La última víctima fue la concejal de Ibagué, Silvia Cristina Ortiz, integrante del Partido Centro Democrático, la cabildante se encontraba en una reunión en el salón comunal del barrio Gaitán mientras que en la calle los ladrones le desvalijaban el carro.

“Fui víctima de un robo estando mi carro en una zona muy iluminada, estamos socializando y construyendo el plan de desarrollo, no pensé que se pudiera presentar esto, pero cuando salí me habían arrancado los dos espejos, las marcas, la tapa de la gasolina y otras partes”, dijo Silvia Cristina Ortiz.

Según Ortiz, definitivamente los carros no pueden dejar en cualquier lado “Debemos estar muy atentos, debemos tener más cuidado, si hubiera un parqueadero lo había dejado guardado, pero no había”.

Este tipo de robos son repetitivos en Ibagué

La cabildante del Centro Democrático sostuvo que a raíz de su denuncia ciudadanos se han comunicado con ella para advertir que este tipo de prácticas se están registrando cotidianamente en la ciudad.

“Se están robando las autopartes, mi llamado es a que nos cuidemos ibaguereños, no demos papaya, en mi caso fueron dos sujetos, se ve como le pegan un golpe al carro para revisar la alarma, no se activó, primero le arrancan la parte del conductor, dan una vuelta y regresan para llevarse las partes del otro lado del carro”, dijo Ortiz.

Finalmente, la concejal sostuvo que es lamentable que en Ibagué se conozca donde se pueden comprar las partes robadas “Mucha gente que ha denunciado me ha dicho es que esto lo consigue en tal parte, yo no voy a ir a comprar lo que se me ha hurtado, nosotros tenemos es que denunciar, si voy y compro es incentivar que sigan robando. Me han dicho eso lo consigue en la vuelta del chivo o en almacenes de autopartes porque hablan de fachadas para vender estos artículos robados”.

Respondió la Policía

Según la coronel Sandra Liliana, Rodríguez, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, se realizaron las actividades con el laboratorio de criminalística con las que se logró identificar una huella que permitirá identificar a estos actores criminales.

“Hacerles la recomendación a todos siempre dejar sus vehículos en los parqueaderos, siempre estar visualmente pendientes de los vehículos y motocicletas, pero sobre todo hacer una red solidaria de ciudadanos para poder darle a conocer a las autoridades sobre estos hechos”, dijo la coronel Rodríguez.

Las autoridades adelantan el rastreo de las piezas para poder ubicar a los delincuentes responsables de este tipo de robos que se han convertido en constantes en la capital del departamento.