“No me vean como un enemigo” le dijo el gobernador a quienes se oponen la Conectante C1-C2

Bucaramanga

En la reunión donde participaron los gobernadores de los Santanderes, diputados, congresistas, alcaldes, gremios económicos y funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, se buscaba una solución para la terminación de esa obras vial que hoy está totalmente parada desde hace más de seis meses porque la firma contratista al parecer entró en liquidación.

Ante los reclamos por parte de una mujer que se opone a la Conectante por el daño ambiental que se generaría si se construye la carretera, el gobernador Juvenal Díaz, le expresó que a la reunión invitaron a todo el mundo y que él no le tiene miedo al debate.

Argumentó que los reclamos se hacen con argumentos y respeto, donde quien quiera opinar debe pedir la palabra.

El mandatario seccional le recalcó a una de las líderes de la protesta que si se logra probar que realizar la obra va a matar niños en Floridablanca, como lo argumentan algunos ambientalistas, pues la obra no se hace, por obvias razones, pero se debe probar técnicamente primero.

El gobernador le hizo una invitación al comité de las 75 mil personas que se ven afectadas por la ejecución de esta troncal, para que participen en las reuniones.

Señaló que si la obra se suspende definitivamente, se busca otra solución, pero lo lamentable es que se pierden más de 500 mil millones de pesos y pasarán más de cien años y no se soluciona el problema.

“El propósito de estas reuniones no es pelear, no me vean como un enemigo, ya que yo gané con 423 mil votos y soy el gobernador de todos, por eso los escuchó a todos. Yo no soy enemigo de ustedes, ni ustedes son mis enemigos, yo solo busco una solución, ratificó el gobernador.

“Corroboró que, si las investigaciones demuestran que la obra se debe hacer por otro sector, pues se hace” explicó.

“En este momento, la solución que todos ven es la de entregar el contrato a otra concesión y beneficiar a más de 600 mil habitantes del área metropolitana que están desesperados por la movilidad, especialmente de tráfico pesado.